Amicucci: "Quiero darle una mano al equipo"

La vuelta de Cristian Amicucci. Luego de que la lesión de aquel 12 de mayo lo alejara durante meses de la cancha, el jugador regresa a Instituto para sumarse al equipo dirigido por Sebastián Ginóbili. La palabra del médico que lo ayudó en la recuperación.

- ¿Cómo estás para la vuelta y más que es con Atenas?

- Me siento muy bien, estaba con muchas ganas de volver a la cancha y jugar al básquet. Estos últimos días no se pasaban más y quería que llegue el alta médica. Me esforcé mucho para lograrla y había que esperar un tiempo. La rodilla me está acompañando, la siento con confianza y espero que salga todo bien el miércoles. El partido sabemos lo que significa para la gente, nosotros y los dirigentes y queremos ganar. Con el equipo entrenamos fuerte esta semana pero contentos por el partido que se viene y sé lo que se juega porque jugué muchos. En los puntos es uno más pero para la gente el envión que nos puede llegar a dar con la gira por Buenos Aires y la Champions.

- ¿Cómo fue tu proceso este tiempo de operación y recuperación?

- El tema de la operación cuando uno se entera hay que cambiar el chip y enfocarse en la operación y recuperación. Fueron 9 meses donde todos los días era kinesiología, hay momentos en los que te bajoneás un poco pero sabés que tu cuerpo no está listo. Ya lo había vivido así que sé que era un proceso largo. Ya estoy con el alta y la finalización de la rehabilitación. Por suerte se dio todo bien y los tiempos de recuperación es lo que lleva.

- ¿Qué esperás de tu vuelta a Instituto y cómo te estás adaptando al equipo?

- Espero que se dé de la mejor forma, quiero darle una mano al equipo y llevo ya dos o tres años en el equipo. Ya somos más que compañeros de trabajo, tengo buena onda con todos así que espero sirva mi entrada tanto adentro como fuera de la cancha. Quiero agradecer a la subcomisión de básquet, a la gente de Instituto, al Sepo que dio el ok para seguir en el club luego de dos años y ojalá que sea con algún título este año. Espero poder devolver la confianza que el club me da dentro de la cancha siempre con entrega, corazón y mucho sacrificio.

Dr. Quiroga del Hospital Privado que estuvo a cargo de la recuperación de Cristian.

- ¿Cómo fueron estos meses de rehabilitación luego de la operación?

- Comenzó con el proceso de rehabilitación en las primeras semanas posteriores a la cirugía. Durante los primeros 3 meses se enfatizó en desinflamar la rodilla, mejorar el rango de movilidad, reeducar la marcha, ejercicios asistidos en cadena cerrada, CORE, trabajos de estabilidad, etc.

Del 3º al 6º mes se complementó con trabajos en gimnasio, autorizando el trote a partir del cuarto mes. Progresó en trabajos de fortalecimiento, control motor, propiocepción, etc.

Del 6º al 9º mes comenzó con trabajos progresivos de reinserción deportiva funcional, incorporando elementos y gestos propios del deporte de complejidad progresiva. Incorporándose a los trabajos en cancha al 8vo mes, al principio si oposición y luego entrenamiento normal con el resto del plantel

Al momento del alta se le realizaron diferentes tests funcionales con resultados satisfactorios para el retorno progresivo al juego.