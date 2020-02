Argentino recibe a Platense

Argentino reanuda su participación en la Liga Nacional de Básquetbol esta noche. Desde las 21.30 recibe la visita de Atlético Platense, en un juego clave por la permanencia en la categoría.

Dirigen Leandro Lezcano y Maximiliano Piedrabuena (de Santa Fe) y Sebastián Moncloba (de Pilar). Como comisionado técnico actuará Luciano Yamán (de Quilmes).

Hoy

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras



Mañana

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs San Lorenzo

Viernes 28

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

22 Olímpico vs Obras

Sábado 29

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

Domingo 1

20.30 Ferro vs Instituto

21 Quimsa vs Atenas (Cba)

Lunes 2

20 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs Argentino

21.30 San Martín vs Comunicaciones

Martes 3

21.30 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Miércoles 4

21.30 Boca vs Argentino

21.30 Libertad vs Regatas

22 Quimsa vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Comunicaciones

Fixture Turco

Febrero

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

02/03 Hispano vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

12/03 Argentino vs Obras

16/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

25/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

25/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.