Omar Briggs, el nuevo extranjero

Ciclista acaba de contratar un nuevo pívot estadounidense. Se trata de Omar Briggs, de 2.03 de estatura, nacido el 2 de enero de 1989 en Richmond (Virginia) y formado en la Highland Springs High School. Hoy llega a la Argentina.

Anoche

Sportivo América 66 vs Barrio Parque 65

Oberá Tc 113 vs Independiente (Sde) 90

Deportivo Viedma 95 vs Gimnasia (La Plata) 99

Hoy

21.30 Deportivo Norte vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

Mañana

21.30 Del Progreso vs Racing (Ch)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

22 Rivadavia (Mza) vs Unión (Sf)

Jueves 27

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Viernes 28

21.30 Barrio Parque vs Echague

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

22 Salta Basket vs Sportivo América

22 Centro Español vs Racing (Ch)

Sábado 29

21 Balsuar Tiro Federal vs Echagüe

21.30 Petrolero vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

Domingo 1

20 Quilmes vs Villa Mitre

21 Independiente (Sde) vs Sportivo América

21 Central (Ceres) vs Oberá Tc

21.30 Central Entrerriano vs Parque Sur

Febrero para Ciclista

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano