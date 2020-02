Ciclista no pudo con Central Entrerriano

Central Entrerriano cerró mejor el partido que Ciclista y se llevó de Junín dos puntos de oro y la punta del campeonato hacia Gualeguaychú. En un cierre apretado ganó 87 a 84.

Ciclista arrancó perdiendo 7 a 0 producto de una defensa timorata que otorgó grandes licencias a su rival. Dos dobles de Ludueña y un triple de Córdoba dispararon a la visita y obligaron al Verdirrojo a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Después Ciclista acomodó la defensa y comenzó a edificar una victoria parcial. Aparecieron los triples de Morales (2) y Álvarez (1) que le abrieron la pintura a Curvelo Suárez para que se haga un “pic nic” con la defensa oponente (5 dobles, 1 simple). El cuarto fue para Ciclista 22-17.

Buen goleo Verdirrojo en los segundos diez minutos. Curvelo Suárez (2 dobles, 2 simples) no aflojó abajo, llegó Tamburini desde el banco para sumar y Álvarez Paz apareció de afuera con dos triplazos. Fue suficiente para ganar el primer tiempo 41 a 32.

En Central los triples de Díaz (2) y Caponi lo sostuvieron en juego en un pobre pasaje del partido donde no se pudo acomodar en todo el cuarto.

Tras el reinicio luego del descanso largo se olvidaron de defender. Jugaron a correr y tirar. En medio de este contexto, Central embocó una bola más y ganó 30 a 27 (68-62 para Ciclista).

Fue un show de triples. Tamburini (3), Morales y Álvarez del lado de Ciclista. Díaz (2), Córdoba y Forastieri por los entrerrianos.

El Verdirrojo entró muy mal parado defensivamente en los diez minutos finales. En 2´30” Mateo Díaz le metió ocho puntos y le igualó el partido. No lo pudo parar. Y tras cartón Mauro Cerone en una corrida puso ganador a Central 72 a 70.

Después Central tomó las riendas porque Ciclista se quedó sin gol y lo padeció todo el cuarto.

Córdoba y Forastieri hicieron llover más triples sobre la canasta Verdirroja para que su equipo viaje cómodo en el partido.

Pero Ciclista apuró el trámite en el cierre y lo igualó. Cuando parecía que el juego iba a suplementario, Merlo se llevó puesto a Ludueña y con seis décimas por jugarse este metió los tres libres y dejó el partido 87 a 84.