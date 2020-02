El Negro Romano volvió a Peñarol

Este Peñarol post Piccato tuvo a la dirigencia muy activa. Las negociaciones las llevó adelante Tato Rodríguez y y finalmente quedó determinado el sucesor.

Las premisas que impuso el club fueron sencillas: no hay contrato de continuidad para la temporada que viene y un presupuesto muy ajustado en lo económico para el salario. Como dice habitualmente Domingo Robles “nada de hacer locuras”.

En las últimas 36 horas a Peñarol le llovieron ofertas de entrenadores con disponibilidad para llegar a Mar del Plata, a través de sus agentes. Los mencionados por esta página: Leandro Ramella, Carlos Romano y Tulo Rivero, pero también fueron ofrecidos Nicolás Casalánguida, Facundo Müller, Oscar “Huevo” Sánchez y hasta entrenadores foráneos.

La dirigencia buscó esencialmente una persona que sea capaz de tres cosas: ponerle el pecho a los 4 meses que restan, apoyar a los juveniles del equipo a que tomen un rol más activo y mejorar la defensa.

En dichos aspectos Carlos Romano fue visto como la persona ideal: conoce el club, sabe lo que significa estar en el banco de un club pasional y entiende que el material con el que cuenta es el que está. Incluso en las últimas horas se habría enfriado por completo la idea de hacer cambios en el plantel. Se sigue con lo que se tiene.

El martes por la noche el manager “Tato” Rodríguez inició conversaciones con Romano para determinar su regreso y las negociaciones terminaron ayer al mediodía con el acuerdo entre las partes.

Hay que recordar que Carlos Romano vive en Mar del Plata y esto fue una ventaja más con la que contó el entrenador tucumano, que esta temporada dirigió a Atenas de Carmen de Patagones en la Liga Argentina hasta que fue cesanteado.

Este regreso significa el tercer ciclo al frente del equipo de la Liga Nacional de Peñarol, siendo muy positivos los dos anteriores (2000-02 y 2006-07).

Miércoles 26

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras

Jueves 27

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs San Lorenzo

Viernes 28

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

22 Olímpico vs Obras

Sábado 29

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

Fixture Turco

Febrero

26/02 Argentino de Junín vs Platense



Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión