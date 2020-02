Sin recambio a la vista

Según pudo averiguar Democracia, la comisión directiva de Ciclista Juninense no tiene pensado buscar reemplazante de Jeremiah Curtis, por lo que en esta recta final el DT Fabricio Salas debe ingeniárselas para competir sin un interno natural.

El próximo sábado, el Verdirrojo recibe la visita del duro Racing de Chivilcoy.

Hoy

21.30 Central (Ceres) vs Echague

22 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Rocamora vs Atenas

22 Salta Basket vs Oberá Tc

22 Centro Español vs Quilmes

Sábado 22

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 Petrolero vs Quilmes

Domingo 23

20.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

20.30 Estudiantes (Ola) vs Central Entrerriano

21 Echague vs Ameghino

Lunes 24

21 Sportivo América vs Barrio Parque

21.30 Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ciclista vs Central Entrerriano

Martes 25

21.30 Deportivo Norte vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)



Miércoles 26

21.30 Del Progreso vs Racing (Ch)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

22 Rivadavia (Mza) vs Unión (Sf)

Jueves 27

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Febrero para Ciclista

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español.