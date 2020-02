Ciclista, en Monte Hermoso

Ciclista Juninense se presenta esta noche en Monte Hermoso, donde desde las 22 visitará a Villa Mitre cerrando su gira por el sur bonaerense.

El Verdirrojo buscará rehabilitarse en un reducto neutral, aunque el rival es uno de los más difíciles del certamen y marcha segundo a medio punto del líder.

Dirigen el platense Maximiliano Cáceres, el chubutense José Luis Lugli y el bahiense Nicolás Larrasolo.

Hoy

21.30 Barrio Parque vs Villa San Martín

22 Villa Mitre vs Ciclista

Miércoles 19

21.30 Del Progreso vs Quilmes

21.30 Parque Sur vs Atenas

21.30 Central Entrerriano vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

Jueves 20

21.30 Central (Ceres) vs Echague

22 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Rocamora vs Atenas

22 Salta Basket vs Oberá Tc

22 Centro Español vs Quilmes

Sábado 22

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 Petrolero vs Quilmes



Domingo 23

20.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

20.30 Estudiantes (Ola) vs Central Entrerriano

21 Echague vs Ameghino

Lunes 24

21 Sportivo América vs Barrio Parque

21.30 Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Deportivo Viedma vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ciclista vs Central Entrerriano

Martes 25

21.30 Deportivo Norte vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Atenas vs Gimnasia (La Plata)

Miércoles 26

21.30 Del Progreso vs Racing (Ch)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

22 Rivadavia (Mza) vs Unión (Sf)

Jueves 27

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

Febrero para Ciclista

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso.