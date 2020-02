Ciclista perdió contra Tomás de Rocamora

Ciclista no pudo sacar provecho del sprint final y volvió a perder en La Liga Argentina, esta vez ante Tomás de Rocamora por 66 a 64.

Fue un partido parejo de entrada donde se repartieron aciertos y errores. Salió adelante la visita empujada por el juninense Mauro Araujo, David Jelks y Galo Impini.

Ciclista lo emparejó cuando se le calentó la mano a Maximiliano Tamburini y le pasaron la bola al venezolano Gregory Curvelo Suárez. Pero se quedó sin gol en los últimos dos minutos y Rocamora lo cerró 20 a 13.

Y la sequía Verdirroja se extendió hacia el segundo cuarto donde se sumó una confusión generalizada a tal punto que varios pases fueron a los jugadores de camisetas blancas. Letal. Se disparó la visita corriendo con Romero y Catalín.

Y la diferencia no fue mayor porque aparecieron el Vasco Arrascaete y Curvelo Suárez en el cierre para que el resultado fuese más decoroso y dejar a Ciclista todavía en partido 25-36.

No hubo variación del juego hacia el segundo tiempo. Rocamora aplicó más de la misma medicina. Araujo (2 triples, 1 doble), imparable, y el resto fue de David Jelks.

Recién en los últimos dos minutos Julián Morales se mostró en Ciclista con siete puntos consecutivos y lo volvió a poner en partido.

Y la remontada se contagió hacia los últimos diez minutos. Tamburini y Álvarez castigaron de afuera para ponerse a uno (59—60) y el Vasco Arrascaete lo mandó arriba con una pelota voleada sobre la canasta 61-60.

Quién otro, sino Mauro Araujo, –en una noche brillante- para sostener a Rocamora en ganador.

Fueron palo y palo hasta el cierre.

En angustiante final y con el tablero 64-66, Julián Morales erró los dos simples que hubiesen mandado el partido a suplementario.

Ciclista visita este domingo a Quilmes en Mar del Plata.



Anoche

Atenas 78 vs Centro Español 75

Hoy

21.30 San Isidro vs Sportivo América

21.30 Petrolero vs Del Progreso

21.30 Racing (Ch) vs Central Entrerriano

22 Rivadavia (Mza) vs Ameghino





Febrero para Ciclista

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano