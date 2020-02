Cuatro argentinos estarán en la Copa ACB

Llega la Copa y llega uno de los clásicos de cada temporada. El torneo copero aterriza en Málaga por cuarta ocasión y los siete mejores equipos de la primera vuelta más el anfitrión pelearán por llevarse el segundo título de la temporada.

¿Cómo llegan los ocho equipos?

FC Barcelona vs Valencia Basket. Azulgranas y taronjas serán los encargados de inaugurar una nueva edición de la Copa. El líder llega en un buen momento recuperando piezas y con una única derrota ante Milano en los últimos nueve partidos disputados, mientras que los valencianos han mejorado respecto al mal inicio, especialmente en la Euroliga, pero no acaban de encontrar su regularidad y llegan sin Loyd ni Van Rossom. ¿Podrá Mirotic repetir los 33 puntos del partido de la primera vuelta?

Real Madrid vs Bilbao Basket. El equipo blanco arrancará la copa ante una de las revelaciones de la temporada. Aunque la teoría dice que los de Pablo Laso son superiores, los de Alex Mumbrú ya vencieron en la primera vuelta y estamos en un torneo donde los favoritismos no siempre se cumplen.

Los más valorados en RMA: Walter Tavares, Gabriel Deck y Facu Campazzo.

Los más valorados en BIL: Axel Bouteille, Ondrej Balvin y Ben Lammers.

Tenerife vs Andorra. El único duelo entre jugadores latinos será el que inicie la jornada del viernes para poner a prueba el buen rendimiento colectivo de ambos. El bicampeón intercontinental quiere seguir en positivo con su dúo Huertas-Shermadini, mientras que los de Ibon Navarro son un equipo complicado a un partido y llegan con la intención de avanzar por el lado más asequible del cuadro. Los duelos en la pintura, uno de los grandes atractivos del choque.

Los más valorados en TEN: Giorgi Shermadini, Marcelinho Huertas y Dani DIez.

Los más valorados en AND: Moussa Diagné, Clevin Hannah y Dejan Musli.

Unicaja vs Zaragoza. El anfitrión repetirá el primer rival con respecto a la última cita copera en Málaga y en aquella ocasión el triunfo de los maños supuso un duro golpe para la entidad costasoleña. Unicaja llega a su primer gran examen del año con una temporada muy irregular y muchas dudas generadas ante un equipo dirigido por Porfirio Fisac que empieza a dejar de ser una sorpresa para convertirse en una realidad de la ACB.

Los más valorados en UNI: Jaime Fernández, Volodymir Gerun y Carlos Suárez.

Los más valorados en ZAR: Dylan Ennis, DJ Seeley y Nico Brussino

¿Cómo llegan los cuatro argentinos?

Facundo Campazzo. El base argentino del Real Madrid llega en un pico de rendimiento tras su semana fantástica repartiendo asistencias y aprovechando el bajón ofensivo de Llull y los pocos minutos de su compatriota y amigo Laprovittola. El de Peñarol volverá a ser uno de los grandes atractivos de este torneo y tendrá delante a Thomas Schreiner y Jonathan Rousselle como primeros escollos.

Gabriel Deck. El "Tortu" sigue consolidándose por segundo año consecutivo en el baloncesto europeo. Su grado de madurez es muy superior para los 25 años recién cumplidos y es clave tanto saliendo como titular como aportando carácter desde la segunda unidad.

Nico Brussino. La mejor temporada del cañadense desde que llegó a ACB. El alero está dando continuidad a los destellos de talento que ya venía demostrando en Gran Canaria y Tenerife. Una pieza clave en la rotación de Zaragoza en ambos lados de la cancha. Esta mejora y consolidación de Brussino es una buena noticia para el equipo maño y para la selección argentina. Una pena que Javier Justiz se pierda el torneo por una lesión de rodilla.

Nico Laprovittola. Situación contrapuesta a la pasada temporada y a la pasada Copa. El base de Morón ha pasado de ser MVP por unanimidiad y la referencia de Joventut a ser el tercer base y uno de los últimos en la rotación en el Real Madrid. Difícil valorar su temporada y su momento, porque se le está viendo poco este año y la falta de continuidad no está beneficiando su rendimiento en los pocos minutos que viene teniendo. ¿Reinvidicación en la Copa?

Una de números

Récord de valoración: Los 36 puntos y 50 de valoración de Nico Laprovittola en la pasada edición fueron para la historia. El argentino rompió todos los récords en el encuentro que inauguró la Copa de 2019.

Argentinos que fueron MVP: Pablo Prigioni fue MVP en 2006 tras ganar la Copa con Baskonia y sumar 3 puntos, 3 rebotes, 15 asistencias y 6 robos en la final.

Líderes estadísticos

Luis Scola es el 4º en rebotes con 123 y Andrés Nocioni es el 8º con 117, frente a los 253 del líder Felipe Reyes.

Andrés Nocioni es el 10º en triples con 36, frente a los 63 del líder Juan Carlos Navarro.

Pablo Prigioni es el segundo máximo recuperador con 45, frente a los 46 del líder Felipe Reyes.

Andres Nocioni es el segundo máximo taponador con 23, frente a los 24 del líder Fran Váquez.

Luis Scola es el 10º en valoración con 314, frente a los 524 del líder Felipe Reyes.

Pablo Prigioni y Andrés Nocioni están en el 8º puesto en partidos disputados, frente a los 33 de los líderes Reyes y Navarro.

Pablo Prigioni y Marcelinho Huertas son los dos máximos asistentes del torneo copero, con 109 para el argentino y 105 para el brasileño, que es probable que se coloque como líder estadístico en esta edición.

Las otras tres citas coperas en málaga

Todas las ediciones que se celebraron en la capital de la Costa del Sol tienen en común que la final siempre fue entre FC Barcelona y Real Madrid, algo que ya sabemos que no se repetirán en esta ocasión y como mucho ese duelo podría repetirse en semifinales.

Málaga 2001: Pau Gasol fue el gran protagonista de aquella Copa. El de Sant Boi se presentó al mundo con su primer gran torneo liderando a aquel FC Barcelona de Aíto García Reneses, que fueron de menos a más para derrotar a los blancos con un tercer cuarto que marcaría el punto de inflexión del partido. Los catalanes venían de apabullar a Fuenlabrada y Valencia en los partidos anterior y Real Madrid llegó a la final superando a Unicaja y a un sorprendente Cáceres, que había eliminado a Baskonia en cuartos.

Málaga 2007: Aquella Copa fue para los azulgranas dirigidos entonces por Dusko Ivanovic con un primer cuarto letal de 5-21 para tomar distancia y dejar casi decidida la final antes de tiempo. Por el camino, superaron a Unicaja y Joventut con un gran Jordi Trías que terminó llevándose el MVP.

Málaga 2014: El tiro ganador de Sergio Llull de aquella final fue la imagen de aquella Copa y una de las imágenes para la historia del torneo. Los blancos se impusieron in extremis tras un gran partido de Mirotic y Rudy y llegaron a la final tras superar ampliamente a Gran Canaria y Zaragoza, mientras que los azulgranas vapulearon a Tenerife y eliminaron a Valencia para llegar al partido por el título.