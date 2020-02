Argentino no pudo contra Ferro

Ferro fue muy superior a Argentino y se llevó dos valiosos puntos de la ciudad de Junín. Fue 86 a 62.

Fue más práctico a la hora de definir las ofensivas. Manejando sistemas claros y efectivos se sintió muy cómodo de movida en el piso de madera flotante del barrio de Las Morochas.

Thomas y Hernández, los dos internos, encontraron rápidamente los espacios en la pintura y le dieron goles fáciles durante toda la noche.

Argentino solo ganó el primer cuarto, que fue un concierto de errores de los dos lados, acertando una bola más sobre el cierre 15-14. Los aciertos de Zárate –desde afuera- y la efectividad de Slider en los libres lo mantuvieron en partido.

Desde el segundo cuarto, Ferro comenzó a plasmar su superioridad. Thomas (1 triple, 4 dobles), imparable en la pintura, al tiempo que Bello y Metzeguer acompañaron desde afuera para un primer tiempo ganador de 35-31.

Dentro de la malaria, Argentino no quedó tan lejos en el marcador. Lo sostuvo Valentín Burgos (1 triple, 2 dobles), Anthony Ken y Juan Cangelosi.

En el reinicio tras el descanso largo, Argentino quedó 10 abajo en un ratito. Thomas (6), Marín (5) y Hernández (5) produjeron la estampida visitante en el marcador.

Y Argentino no lo pudo acomodar más. Peleado con el aro, solo Kent (4 dobles) puso la cara en la sequía. No alcanzó. Quedó 12 abajo y en el contexto que estaba planteado el juego el partido era irremontable.

Ferro, lejos de hacer control de pelota, pisó el acelerador y lo pasó por arriba. Le sacó 24, con mucho más de de Thomas y Hernández en un cierre brillante.

El arbitraje no influyó en el resultado. Pero no fue bueno. No por las penalidades que reclamó airosamente la gente, que fueron correctas en un 100%, sino por las violaciones flagrantes que no fueron sancionadas. Y son aspectos reglamentarios puros. Y eso es grave.