Argentino recibe a Ferro Carril Oeste

Argentino recibe esta noche la visita de Ferro Carril Oeste, en la vuelta a Las Morochas luego de su gira por el norte.

Ferro cuenta con un jugador desequilibrante, Luciano Massarelli, quien ya pasó por las filas del Turco y lo conoce muy bien. Además juegan el ex Ciclista, Kevin Hernández, otros ex Turcos Aníbal Federico Marín, Sebastián Orresta, etc.

Dirigen desde las 21.30 el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Rodrigo Castillo y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Viernes 14

21 Comunicaciones vs Quimsa

21 Ferro vs Libertad

21 Platense vs Weber Bahía

21 San Lorenzo vs Peñarol

Sábado 15

11 Boca vs Obras

21 Instituto vs La Unión Fsa

Domingo 16

20 Ferro vs Peñarol

21 San Lorenzo vs Weber Bahía

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad

21.30 Regatas vs Quimsa

Ventana Fiba

Miércoles 26

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras

Jueves 27

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs San Lorenzo

Viernes 28

21.30 Estudiantes (C)vs Boca

22 Olímpico vs Obras

Sábado 29

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

Fixture Turco

Febrero

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.