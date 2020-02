Ciclista tampoco pudo contra Atenas

Ciclista hizo un gran esfuerzo anoche en el sur bonaerense, pero terminó perdiendo ante Atenas de Carmen de Patagones por 87 a 85, tras disputar un arduo tiempo suplementario. Habían empatado en 76 al cabo del tiempo reglamentario.

Ciclista pegó de entrada en Patagones. Morales (3 triples) la metió de un lado y Tamburini (2 triples) del otro. Por momentos Ciclista fue un equipo indefendible. Por eso ganó 23-19 el primer cuarto.

Pero en los segundos diez minutos se desinfló a tal punto que solo metió 9 goles.

El “eterno” César Lavoratornuovo (2 triples, 2 simples) le marcó a Atenas el camino de la remontada, completando luego con Solorzano y Boccatonda. Así dio vuelta el marcador 35-32.

La paridad se mantuvo durante todo el segundo tiempo. Cuando ya lo perdía Ciclista, apareció el Vasco Arrascaete para mandar el partido a suplementario casi sin nada por jugarse.

Y en el alargue, la eficacia desde la línea en el cierre le dio la victoria al dueño de casa.

Este domingo, partidazo en el Coliseo: llega Estudiantes de Olavarría.

Anoche

Sportivo América 77 vs Oberá Tc 100

Echague 54 vs San Isidro 70

Independiente (Sde) 64 vs Salta Basket 76

Hoy

21.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Centro Español

Viernes 7

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc



Sábado 8

21.30 Atenas vs Petrolero

Domingo 9

20.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

21.00 Independiente (Sde) vs San Isidro

21 Echague vs Sportivo América

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Febrero para Ciclista

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano