Triunfo clave de Argentino en Sunchales

En un partido que fue un concierto de errores, Argentino se equivocó menos y sumó dos puntos de oro en la ciudad de Sunchales, imponiéndose 70 a 67 sobre Libertad con 2+1 de Federico Mariani sobre la chicharra final.

Le costó a Argentino tomar las marcas en la pintura. Libertad comenzó manejándose con mucha displicencia, básicamente Phillip Fayne Ii que se abrió camino con una volcada inicial y metió tres dobles más.

Y se le complicó más todavía cuando Phillip Locket la metió de afuera (2 triples).

Más allá de esto, siempre el Turco se mantuvo en partido. Kent volcó su pelota; Mariani, Zárate y Cangelosi arrimaron a los 16 para quedar tres abajo y expectante.

Pero hecho el ajuste en la defensa, comenzó el despegue Turco hacia el segundo cuarto en el que Phillip Fayne Ii ya no tuvo tantas libertades y de no ser por los triples de Alonso (2) y Gago la diferencia del primer tiempo hubiese sido mayor.



Ofensivamente Argentino contó con dos grandes tareas de Mariani y Kent (que la siguió volcando). Además el banco le aportó 13 puntos de oro (Gómez-Burgos-Uranga) que le dieron la posibilidad de irse al descanso largo ganando 45 a 38.

En el tercer cuarto Argentino tuvo cinco minutos brillantes y los otros cinco demasiado pobres. Se disparó 51-38 en dos minutos impecables. Mariani, Zárate y Kent, derechos con la canasta. Y después no la metió más.

Augusto Alonso le dio vida a Libertad poniéndolo en juego nuevamente hacia el cierre 49-53.

Argentino sobrellevó el resultado ganador todo el cuarto con grandes intermitencias en las anotaciones. Se equivocó en el último minuto y Phillip Fayne Ii le empató el juego en 67.

Pero el Turco acertó en la definición de la última bola en un 100%. Se la dio a quien se la tenía que dar. En una noche extraordinaria, Federico Mariani fue hacia la canasta, la tiró volada y la metió además de sacar la falta personal a falta de cinco segundos. Chau partido: 70-67 para salvar con creces esta costosa gira por el norte del país.

El próximo martes llega Ferro Carril Oeste a las Morochas con promesa de partidazo para ver y disfrutar.





Anoche

Peñarol 95 vs San Martín 102 Platense 58 vs Instituto 74

Estudiantes (C) 66 vs Obras 63

Hoy

21 Boca vs Olímpico

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Viernes 7

21 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

Sábado 8

11 Ferro vs Olímpico

21.30 San Martin vs Atenas (Cba)



Domingo 9

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Febrero

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense