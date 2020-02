Argentino en Sunchales

Argentino visita esta noche a Libertad de Sunchales en “El Hogar de los Tigres”.

Es un juego clave mirando hacia el futuro por la permanencia en la categoría.

Dirigen el capitalino Pablo Estévez, el cordobés Alejandro Zanabone y el chaqueño Sebastián Vasallo.

Hoy

21 Peñarol vs San Martín

21 Platense vs Instituto

21.30 Libertad vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Jueves 6

21 Boca vs Olímpico

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Viernes 7

21 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

Sábado 8

11 Ferro vs Olímpico

21.30 San Martin vs Atenas (Cba)

Domingo 9

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Febrero

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión