Clippers remontó su juego y se aproxima a la punta

El conjunto de Los Ángeles venció en el Staples Center 108 a 105 a San Antonio Spurs para continuar en el segundo puesto del Oeste. Además, triunfaron Celtics y Heat.

Los Ángeles Clippers se hizo fuerte en el Staples Center al generar su vigésima primera victoria en esa condición al levantar el partido ante San Antonio Spurs. Lo superó 108 a 105 tras ir abajo por 15 puntos en un tramo del juego. Está segundo en la Conferencia Oeste y quedó a dos partidos de alcanzar a los Lakers. Los Spurs se alejan de la zona de postemporada.

Kawhi Leonard cumplió un rol importante en los Clippers al amargar a su ex equipo con 22 puntos, siete asistencias y seis rebotes. Paul George también tuvo una trascendencia importante en el encuentro con 19 unidades, 12 recobres y ocho pases gol, mientras que Montrezl Harrell cerró con 14 tantos en la banca del equipo de Doc Rivers.

Por el lado de los texanos, LaMarcus Aldridge (27 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias) y DeMar DeRozan (26 tantos, cinco recobres y dos robos) combinaron 53 unidades. Además, apareció el australiano Patty Mills con seis triples para culminar la noche con 18 puntos.

No dan tregua

Boston Celtics y Miami Heat siguen dando dura batalla para colocarse en la tercera colocación. Anoche ambos elencos ganaron en sus casas para mantenerse igualados en el Este con marca 34-15.

Boston se sacó de encima a Atlanta Hawks en el Phillips Arena por 123 a 115 y logró alcanzar su cuarto éxito en fila. El dueño de casa, por su parte, acumuló su sexta caída en sus últimos diez partidos. En un partido reñido, un decisivo 35-22 en el tercer segmento fue la daga mortal que tuvo Boston para adueñarse del juego.

Jayson Tatum la rompió con 28 puntos (5-9 en triples), siete rebotes y tres asistencias para liderar a Boston. Además, el All Star tuvo un gran respaldo en Gordon Hayward, hacedor de 24 unidades, tomador de siete recobres y repartidos de seis pases gol. Jaylen Brown, con 21 tantos y cinco tableros, fue el otro baluarte del equipo de Brad Stevens.

Atlanta dio pelea con su armador All Star, Trae Young, quien fue decisivo con sus 34 unidades (4-11 en triples), siete pases gol, tres recobres y dos recuperos. El escolta Kevin Huerter, con 23 tantos y cinco tiros externos anotados, quedó detrás del base. Además, John Collins se consolidó en la pintura con 22 puntos (10-12 en TC) y 11 rebotes.

Miami Heat demolió a Philadelphia 76ers en el American Airlines con dos últimos cuartos letales donde marcó 40 y 41 puntos, respectivamente. Se alzó con el éxito 137 a 106 para seguir soñando con hacer cosas grandes en los futuros Playoffs, en caso de mantener el ritmo. Los Sixers, en cambio, cayeron a la sexta plaza del Este.

El local tuvo un 50% de aciertos en triples (16-32) para enderezar el rumbo. Jimmy Butler estuvo implacable con 38 puntos (14-20 en tiros de campo), siete rebotes y tres robos. Goran Dragic lo escoltó con 24 unidades (4-8 en T3) y seis asistencias. Duncan Robinson anotó cuatro triples más y cerró con 19 tantos.

En Philly hubo una gran aparición del camerunés Joel Embiid con 29 tantos (9-14 en TC) y 12 rebotes en la pintura. Mike Scott hizo fuerzas en el banquillo con 17 unidades (cinco triples) como así también Ben Simmons con 16 puntos, ocho recobres y siete pases gol.