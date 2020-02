Argentino tampoco pudo con Quimsa

Argentino volvió a perder anoche en Santiago del Estero, esta vez ante Quimsa por 102-92.

Argentino le salió a jugar de igual a igual a Quimsa. La fusión sacó una diferencia inicial a puro triple con Cosolito (2), Robinson y Mainoldi. Pero cuando el Turco ajustó la marca perimetral y recuperó pelotas pasó al frente en el marcador 18-17 de la mano de Jonatan Slider (3 triples, 1 doble), Kent y Mariani. Terminaron igualando en 20.

Pero la defensa de Argentino se desinfló hacia los segundos diez minutos y fue letal. Recibió 29 goles. Ofensivamente metió 18. Fue el quiebre del partido para el dueño de casa.



Seis triples dieron por tierra con el sueño Turco. Dos de Gramajo, Cosolito, Robinson, Brusino y la frutilla del postre Coppello sobre la chicharra del cierre del primer tiempo: 49-38.

Y la inapetencia defensiva juninense se extendió al tercer cuarto cuando recibió 32 goles. Esta vez Argentino metió 27 y “maquilló” el marcador. Fue 81-65, 16 abajo a falta de diez minutos contra un equipo superior (el puntero del campeonato) fue determinante. Cosolito y Miller a pura volcada, Brussino y Robinson a puro triple, dieron espectáculo en el Vicente Rosales. Mariani y Kent sacaron la cara por Argentino que entró luchando al último cuarto y se despidió luchando hasta los instantes finales.

Quimsa, con el resultado amarrado, rotó el banco con los pibes y se dio el gusto de superar por primera vez en la historia los cien tantos contra Argentino.

Mañana el Azul cierra la gira visitando a Libertad de Sunchales, en juego clave.

Anoche

Weber Bahía 116 vs San Martín 115

Boca 71 vs Instituto 93

La Unión Fsa 70 vs Regatas 89

Hoy

21.30 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Miércoles 5

21 Peñarol vs San Martín

21 Platense vs Instituto

21.30 Libertad vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Jueves 6

21 Boca vs Olímpico

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Viernes 7

21 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

Sábado 8

11 Ferro vs Olímpico

21.30 San Martin vs Atenas (Cba)

Domingo 9

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense



Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Febrero

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto