Deportivo Viedma goleó a Ciclista Juninense

Ciclista Juninense fue goleado anoche en Viedma por Deportivo 104-69 en el inicio de la gira por el sur del país.

Ciclista no se había terminado de acomodar en la cancha cuando ya perdía 6 a 0. Recién sobre los cinco minutos finales Tamburini con un triple le comenzó a marcar el camino a la canasta y Morales lo igualó con otro triplazo en 12 a falta de dos minutos.

Fue el Vasco Arrascaete el que lo mandó arriba por primera vez en el partido 14-13, aunque no lo pudo sostener. Un indetenible Kenneth Jones cerró el cuarto 17-16 para el local.

La misma vieja historia para el segundo cuarto, con la diferencia de que Ciclista no se pudo recuperar y quedó 14 abajo al cierre del primer tiempo: 44-30.

Los triples iniciales de Axel Weigand (3) hicieron mella en el andamiaje juninense, llegando luego Franco (1 triple, 2 dobles, 1 simple para terminar de decorar una buena actuación sureña.

El tercer cuarto fue un monólogo de Deportivo Viedma. Jones (3 dobles, 3 simples), indetenible en la pintura. Los triples de García y Franco, más las apariciones de González y Martinez quebraron definitivamente el juego para el local: 77-49.

El último cuarto estuvo de más. Mañana el Verdirrojo visita a Atenas de Carmen de Patagones.

Anoche

Villa San Martin 90 vs Rivadavia (Mza) 78

Central (Ceres) 76 vs Balsuar Tiro Federal 63

Barrio Parque 94 vs Salta Basket 72

Deportivo Viedma 104 vs Ciclista 69

Hoy

21 Quilmes vs Del Progreso

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Villa Mitre

Miércoles 5

21 Sportivo América vs Oberá Tc

21 Echague vs San Isidro

21.30 Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Atenas vs Ciclista

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Jueves 6

21.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Centro Español

Viernes 7

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

Sábado 8

21.30 Atenas vs Petrolero

Domingo 9

20.30 Villa San Martín vs Central (Ceres)

21.00 Independiente (Sde) vs San Isidro

21 Echague vs Sportivo América

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Febrero para Ciclista

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano