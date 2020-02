Miguel Chami se reunió con la diputada Laura Ricchini para trabajar en conjunto

Miguel Angel Chami, flamante vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Básquetbol y primer mandatario de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires, estuvo reunido días pasados con la diputada provincial Laura Ricchini y trazaron un programa de trabajo de cara al futuro.

Sobre la reunión, Chami expresó: "La reunión fue positiva. Conversamos sobre distintos temas políticos y lo que a mi principalmente me interesa, que es trabajar en pos del bienestar del básquet. La idea concreta es trabajar en forma conjunta para poder fomentar el deporte en Junín y específicamente el básquet. Estoy absolutamente convencido, y es mi idea hacer un polideportivo en Junín para cuatro o cinco mil personas, que acá mismo se puede hacer hoy día donde está el complejo San Martín. Ya lo estuve mirando con un arquitecto, que era vicepresidente mío en la gestión de la Asociación, Alberto Lorenzo, y quiero trabajar sobre ese aspecto. También estuve reunido con Claudio Yópolo, Director de Deportes de la Municipalidad de Junín, para poder fomentar y trabajar a partir de este momento en forma conjunta."

Además, el también vicepresidente de CABB explicó: "La idea de Richini se contempla con la mía para trabajar en forma conjunta y ver desde su banca de diputada en qué puede llegar a colaborar a través de la Dirección de Deportes de la gestión de Pablo Petrecca, sea un éxito. No tengo ninguna duda que voy a bregar y hacer todo lo posible, primero como titular de la Federación, y ahora más que nunca como vicepresidente de la CABB. Vamos a comenzar a arrimar propuestas en cuanto a mobiliario y reuniones importantes con personalidades del básquet en general para traerlos acá a nuestra ciudad, en un futuro no muy lejano."