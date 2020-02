Cambios para los torneos “Apertura y Clausura”

La Asociación Juninense de Básquetbol decidió meter mano en los torneos que organiza, saliendo de una línea histórica, radical, casi obsoleta, para pasar al modernismo. Los detalles:

Categoría U19

Habilitar dos jugadores U21 y uno U23. Los mismos no podrán jugar en la categoría mayores.

Primera

Se implementarán partido y revancha de los encuentros históricamente denominados “Clásicos”. Por ejemplo: Argentino vs 9 de Julio y Los Indios vs Ciclista.

Finales

Los ocho clasificados de la fase regular se dividen en dos zonas. Juegan 1-3-5-7 (zona “A”) y 2-4-6-8 (zona “B”).

Final Four

1)El equipo mejor clasificado tiene prioridad para organizar el Final Four. Si lo rechaza, le será ofrecido al equipo ubicado inmediatamente debajo de él. Y así sucesivamente.

2) El organizador se hará responsable de los gastos del certamen.

3) El club organizador se quedará con el total de los ingresos (entradas. Publicidades, etc.),

4) Si ninguno de los cuatro finalistas desea organizar el Final Four, la AJB determinará la sede a realizarlo, o podrá decidirse por sorteo entre los cuatro clubes en cuestión.

5) El escenario de juego deberá tener dos entradas independientes, local y visitante, y una capacidad mínima para quinientos espectadores. Deberá tener los vestuarios en óptimas condiciones.

6)La programación será de la siguiente manera: Entre los clasificados por orden juegan 1-4 (partido uno) y 2-3 (partido dos). Segundo día: ganador juego 1 vs perdedor juego 2. Y ganador por juego 2 vs perdedor juego 1. Tercer día: ganador juego 1 vs ganador juego 2 y perdedor juego 1 vs perdedor juego 2.

7) Los partidos deberán ser transmitidos en vivo por el canal de Youtube de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires (FBPBA).



Fixture apertura

Primera fecha

9 de Julio vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Ciclista Juninense

San Martín vs Sarmiento

Argentino vs Porteño

Cavul vs Los Indios

Libre: Club Junín

Segunda fecha

Los Indios vs Argentino

Porteño vs San Martín

Sarmiento vs El Linqueño

Ciclista vs 9 de Julio

Deportivo Baigorrita vs Club Junín

Libre: Cavul

Tercera fecha

Club Junín vs Ciclista

9 de Julio vs Sarmiento

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Los Indios

Argentino vs Cavul

Libre: Deportivo Baigorrita.