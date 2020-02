Argentino perdió ante Olímpico de La Banda

Argentino se enfrentó anoche con todas las adversidades juntas en La Banda. Un rival que impuso su porte de millonario, un pobre arbitraje y los errores propios. Perdió 92-81.

Sorprendió Argentino de movida pegando en tres ofensivas consecutivas. Mariani (3+2) y Slider hicieron un parcial de siete a cero.

Pero le duró poco el “veranito”. Gaskins y Flis a triple limpio, más una mano del juninense Tintorelli le fue suficiente al dueño de casa para revertir el resultado en un abrir y cerrar de ojos.

Después se fueron prestando el marcador y Argentino acertó la última bola para ganar 20-18.

El Turco estuvo tres minutos sin convertir en el segundo cuarto. Olímpico recuperó el mando del juego, sin sobrarle demasiado, y Argentino corrió de atrás hasta que recuperó el gol con Cangelosi y Burgos hacia el medio juego.

Pero no pudo lograr sustento. Perdonó en varias ofensivas poco claras y Olímpico se llevó el primer tiempo por 38-35, de la mano de Gaskins y Glenn como principales armas ofensivas.

El tercer cuarto fue del alto goleo y pocas marcas. Negocio para Olímpico que hasta estiró la diferencia en el marcador: 63-55. Cuatro triples de buena factura (De los Santos y Guzmán, dos cada uno) y una gran tarea de Damián Tintorelli en la pintura le dieron al local el volumen de goles necesario como para estirar los números.

Y los triples no cesaron en el tramo final de la contienda. Karel Guzmán (3) y Trevor Gaskins fueron letales a la hora de definir llevando el tablero a más de 20 puntos de diferencia en siete minutos de juego. Chau partido.

Argentino visita mañana a Quimsa, en la capital santiagueña.

