Argentino de Junín visita a Olímpico de La Banda

Argentino de Junín comienza esta noche una gira por el Norte del país que incluirá tres partido. Hoy es el primero ante Olímpico de La Banda, un rival complicado que tiene las mismas necesidades que el “Turco”.

Juegan desde las 22 con arbitraje del capitalino Diego Rougier, el chaqueño Jorge Chávez y el mendocino Ariel Rosas.

En cuanto a los encuentros jugados anoche, estos fueron los resultados:

Libertad 70 vs San Lorenzo de Almagro 80.

Estudiantes (C) 74 vs Comunicaciones 81.

La Unión de Formosa 108 vs Weber Bahía 85.

La programación

Hoy jugarán, además, desde la hora 21, Hispano Americano vs. Atenas de Córdoba.

Mañana domingo se enfrentarán:

21, Libertad vs. Comunicaciones; y desde las 21.30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste.

El lunes 3 lo harán: 21, Weber Bahía vs. San Martín y Boca Jrs. ante Instituto.

22 La Unión (F) vs. Regatas Corrientes y Quimsa vs Argentino.

Martes 4

21.30 Gimnasia (Cr) vs Olímpico

Miércoles 5:

21 Peñarol vs. San Martín y Platense vs. Instituto de Córdoba.

21.30 Libertad vs. Argentino de Junín y Estudiantes (C) vs. Obras

Jueves 6

21 Boca Juniors vs. Olímpico y 21.30 Regatas vs. Atenas (Córdoba).

Viernes 7

21 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

Sábado 8

11 Ferro vs Olímpico

21.30 San Martin vs Atenas (Cba)

Domingo 9

21 Weber Bahia vs Boca

21 Quimsa vs Platense

Martes 11

21.30 Argentino vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

22 Olímpico vs Platense

Miércoles 12

20 Obras vs Weber Bahía

21 Hispano vs Peñarol

21.30 Estudiantes (C) vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Martín

Jueves 13

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa.