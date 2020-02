Ciclista Juninense fue más práctico que Parque Sur

Ciclista Juninense logró anoche una importante victoria ante Parque Sur en el Coliseo del Boulevard por 77-65 y salió de la última colocación de la tabla posicional.

Mejor Parque Sur en el comienzo, haciendo valer los internos para desequilibrar debajo de la canasta. Notable trabajo de Hampton, el tiro externo de Lugrin y una mano de Legaria fue suficiente para ganar el primer cuarto 14-11.

Pero en los segundos diez minutos se equivocó el banco visitante. Estaba 7 arriba y la pelota para sacar debajo del aro y pidió un tiempo muerto computado. Fue letal.

Ciclista lo pasó por arriba en un ratito. Fueron los triples de Agustín Carabajal (3) y Sebastián Cuevas Pacoret (2) los que sacudieron la canasta adversaria, dieron vuelta el resultado y pusieron distancia en el marcador.

Más allá de esto, Parque Sur lo pudo "maquillar" en el cierre cuando Ciclista forzó tres ofensivas consecutivas, pudo hacerse de los rebotes y anotar con Smith, Álvarez y Legaria, para dejar el juego 32-31 al cierre del primer tiempo.

El tercer cuarto fue de alternativas cambiantes. Se fueron prestando en marcador. Colsani, Álvarez y Arrascaete fueron los protagonistas locales en la canasta; Álvarez, Lugrin y Smith del otro lado: 50 iguales.

En el último cuarto Ciclista no dejó dudas. Metió un sprint inicial de la mano de Agustín Carabajal, con Arrascaete y Morales de laderos, que fue determinante.

Y cuando fue a la línea no falló (Arrascaete y Colsani), para terminar consolidando una victoria importante de cara al futuro.

Este lunes juega en Viedma, Río Negro, ante Deportivo.

Anoche

Unión (Sf) 103 vs Independiente (Sde) 70

Balsuar Tiro Federal 69 vs Ameghino 74

Gimnasia (La Plata) 65 vs Estudiantes (Ola) 58

Rivadavia (Mza) 60 vs Deportivo Norte 67

Hoy

21 Oberá Tc vs Sportivo America

21.30 Racing (Ch) vs Parque Sur

22 Centro Español vs Petrolero



Domingo 2

21 Echague vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Central Entrerriano vs Villa Mitre



Lunes 3

21.30 Villa San Martin vs Rivadavia (Mza)

21.30 Central (Ceres) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Febrero para Ciclista

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso



Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata



Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.