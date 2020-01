Ciclista Juninense quiere extender la racha positiva ante Parque Sur

Ciclista Juninense tiene un duro encuentro esta noche, cuando enfrente a Parque Sur, desde las 21.30.

El verdirrojo quiere extender el buen momento, luego del importante triunfo que logró ante Quilmes 98-77 en el Coliseo del Boulevard, escenario de esta noche.

El elenco dirigido por Salas seguirá sin la ficha extranjera que le falta, por lo menos para este partido. Dirige un trío de nivel: Alejandro Chitti (La Plata) - Alberto Ponzo (Códoba) - Florencia Benzer (Capital).

La última vez en Junín fue victoria verdirroja.

El 17 de noviembre de 2019, Ciclista derrotó 77-68 a Parque Sur de local en el Coliseo del Boulevard. Así sumó su segundo festejo consecutivo y bajó a Parque Sur de la cima.

La síntesis de aquel partido fue la siguiente:

Ciclista (77): Diego Álvarez 15, Maximiliano Tamburini 11, Julián Morales 15, Bautista Arrascaete 12 y Amir Warnock 18 (FI); Ignacio Colsani 2, Agustín Carabajal 2 e Imanol Asaravicius 2. DT: Fabricio Salas

Parque Sur (68): Agustín Richard 3, Gervacio Guelache 12, Mateo Battistino 6, Leon Hampton 17 y Patrick Smith 10 (FI); Laureano Legaria 2, Juan Pablo Lugrin 1, Sebastián Alvarez 12 y Ignacio Zulberti 5. DT: René Richard. Parciales: 24-17, 9-15, 22-23 y 22-13.Estadio: Coliseo del Boulevard Árbitros: Cristian Salguero, Matias Sotelo y Bianca Tedesco.

Hoy

21 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Ameghino

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ciclista vs Parque Sur

22 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

Mañana

21 Oberá Tc vs Sportivo America

21.30 Racing (Ch) vs Parque Sur

22 Centro Español vs Petrolero

Domingo 2

21 Echague vs Independiente (Sde)

21 San Isidro vs Ameghino

21.30 Central Entrerriano vs Villa Mitre

Lunes 3

21.30 Villa San Martin vs Rivadavia (Mza)

21.30 Central (Ceres) vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Enero para Ciclista

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora<

29/3 (V) Gimnasia La Plata



Abril

04/4 (V) Central Entrerriano