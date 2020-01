Una gira por Santiago

Argentino emprenderá este fin de semana una difícil gira por Santiago del Estero. El sábado visitará a Olímpico de La Banda y el lunes a Quimsa.

El miércoles 5 cierra visitando a Libertad de Sunchales.

Anoche

Platense 57 vs Boca Juniors 48

San Martín 95 vs Weber Bahía Básquet 66

Olímpico 83 vs Peñarol de Mar del Plata 79



Hoy

22 Obras vs Atenas (Cba)

Mañana

20 Libertad vs San Lorenzo

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

22 Quimsa vs Peñarol

Sábado 1

21 Hispano vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Argentino

Domingo 2

21 Libertad vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

Lunes 3

21 Weber Bahía vs San Martín

21 Boca vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Regatas

22 Quimsa vs Argentino

Martes 4

21.30 Gimnasia (Cr) vs Olímpico