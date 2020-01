San Lorenzo fue más que Argentino

Argentino no pudo anoche contra San Lorenzo de Almagro, un rival netamente superior. Perdió 97 a 71 con una diferencia que radicó fundamentalmente en el último cuarto.

Los Gauchos de Boedo hicieron punta en el primer cuarto haciendo rotar rápidamente la bola en la ofensiva y seleccionando los tiros a la canasta. Los triples fueron la clave de la disparada inicial en manos de Piñero y Aguerre (2 cada uno) y González para un parcial de 26 a 17. Argentino logró sustento en la tarea de Anthony Kent (4 dobles, 1 simple) y los aportes externos de Cangelosi y Mariani.

No hubo variación de juego en el segundo cuarto. San Lorenzo, con la misma tesitura de juego, estiró la diferencia numérica cambiando de protagonistas en la canasta. Desde el banco, Máximo Fjellerup le aportó dos triples, otros del Penca Aguirre y Marcos Mata y el resto fue de batista y Geramipoor. El parcial fue de 46 a 32.

Lo mejor de Argentino estuvo en el tercer cuarto, que fue cuando se puso a 4 en un pasaje del juego. Hubo una actuación defensiva superlativa que se combinó con una envidiable efectividad ofensiva. Dejó en 16 al Cuervo y le metió 22. Slider, Zárate y Cangelosi fueron determinantes en el ataque, al tiempo que Anthony Kent resolvió con acierto debajo del aro.

San Lorenzo acusó el golpe, pero no perdonó en el arranque del último cuarto. En dos minutos estuvo casi 20 arriba y chau partido. Fjellerup (5 dobles, 2 simples) y Mata (2 dobles, 3 simples) liquidaron el pleito en un abrir y cerrar de ojos. El resto fue cartón pintado.