Argentino ante San Lorenzo

Argentino vuelve a ser local esta noche ante San Lorenzo de Almagro, múltiple campeón y recientemente ganador del Torneo Súper 20.

Se van a enfrentar en “El Fortín de las Morochas” desde las 21.30.

Gran partido de básquetbol para ver, en el que el Turco intentará derrotar a uno de los “cucos” de la Liga Nacional de Básquetbol.

El juego será controlado por el capitalino Oscar Brítez, el platense Maximiliano Cáceres y el cordobés Alejandro Zanabone. Detalle:

Anoche

Obras Sanitarias 103 vs. Estudiantes (C) 75

Instituto de Córdoba 82 vs. Libertad de Sunchales 61



Hoy

A las 21, Platense vs. Boca Juniors.

A las 21.30, Argentino de Junín ante San Lorenzo de Almagro; y San Martín de Corrientes vs. Weber Bahía Básquet.

A las 22, Olímpico de La Banda vs. Peñarol de Mar del Plata

Jueves 30

22 Obras vs Atenas (Cba)

Viernes 31

20 Libertad vs San Lorenzo

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

22 Quimsa vs Peñarol

Sábado 1

21 Hispano vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Argentino

Domingo 2

21 Libertad vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro



Lunes 3

21 Weber Bahía vs San Martín

21 Boca vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Regatas

22 Quimsa vs Argentino



Martes 4

21.30 Gimnasia (Cr) vs Olímpico