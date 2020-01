Argentino juega ante San Lorenzo de Almagro

Por una nueva fecha de la Liga de Desarrollo de Básquetbol, esta noche el equipo de Argentino de Junín recibe al poderoso San Lorenzo de Almagro.

Se van a enfrentar en “El Fortín de las Morochas” desde las 21.30 en la antesala del encuentro que animarán mañana los equipos superiores de ambas instituciones, por la Liga Nacional “A” 2019/2020.

Árbitros para mañana y los juegos previstos

El partido de primera de mañana a las 21.30, entre Argentino y San Lorenzo de Almagro, será controlado por el capitalino Oscar Brítez, el platense Maximiliano Cáceres y el cordobés Alejandro Zanabone.

La fecha se inicia hoy con estos encuentros de la Liga Nacional:

A las 20, Obras Sanitarias vs. Estudiantes (C); a las 21, Instituto de Córdoba vs. Libertad de Sunchales.



Mañana

A las 21, Platense vs. Boca Juniors.

A las 21.30, Argentino de Junín ante San Lorenzo de Almagro; y San Martín de Corrientes vs. Weber Bahía Básquet.

A las 22, Olímpico de La Banda vs. Peñarol de Mar del Plata.

Jueves 30

A las 22, Obras vs. Atenas (Cba).

Viernes 31

A las 20, Libertad vs. San Lorenzo.

A las 21.30, Estudiantes (C) vs. Comunicaciones.

A las 22, La Unión Fsa vs. Weber Bahía.

A las 22, Quimsa vs. Peñarol.

Sábado 1

A las 21, Hispano vs. Atenas (Cba).

A las 22, Olímpico vs. Argentino.

Fixture Turco

Enero

29/01 Argentino vs. San Lorenzo.

Febrero

01/02 Olímpico vs. Argentino.

03/02 Quimsa vs. Argentino.

05/05 Libertad vs. Argentino.

11/02 Argentino vs. Ferro.

26/02 Argentino vs. Platense.