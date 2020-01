San Lorenzo campeón

San Lorenzo conquistó su primer Super 20 con varias aristas a tener en cuenta. Nestor García volvió a festejar en la Liga Nacional, Tucker nuevamente MVP, el debut de Geramipoor y un estilo que comienza a aparecer en el nuevo azulgrana.

San Lorenzo volvió a festejar y ganar un título. A esta altura no parece ninguna novedad, aunque hay varias perlitas y cuestiones a destacar de lo sucedido ante Quimsa y lo que viene pasando con esta versión de San Lorenzo dentro de la Liga y también pensando en lo que serán las semifinales justamente ante el santiagueño.

Ni un mes pasó para que Néstor García logre volver a ganar un título en la Liga Nacional. San Lorenzo es el octavo elenco que dirige dentro de la competición y había que retrotraerse hasta el año 1994 para encontrar el título con Peñarol concretado donde estuvo cinco temporadas. Después fueron laureles a nivel internacional, tanto en equipos como en selecciones. Logró dar una impronta a esta versión de San Lorenzo.

Empezó a darle minutos a todo su poderío aunque con cambios en la pintura (Geramipoor por Williams) y colocar a Batista como inicial. Sorprendentemente Caffaro casi no tuvo participación luego del heroico juego ante Franca como una de las figuras. Un equipo versátil con Piñero (mejorado en estos últimos partidos) como cuatro abierto, Gonzalez siempre desde la banca y jugadores de batalla (Aguirre - Mata -. Tucker) para encaminar cada situación.

Volvió a tener problemas en los cristales, tiene dos internos pesados de experiencia pero que les costaron los cambios defensivos y perdieron en el pick and roll directo al aro atrás. Geramipoor buscó asociarse con los bases en esa caída al canasto aunque todavía necesita velocidad para pasar la bola y ser una mejor referencia. San Lorenzo volvió a demostrar todo su potencial, su capacidad de dominio pero a la vez las chances que sigue dando al rival.

A diferencia de otros pasos con el "Che" no arrancó mal pero pudo haber perdido un partido de película. Regaló balones, fue inconsistente y atrás no contuvo a Robinson. Todas situaciones a rever pensando en la semifinal ante Quimsa. Tucker se presentó nuevamente como el MVP. Un tercer cuarto formidable (9 pts) con puntos claves para escaparse en el score y su capacidad ofensiva deslumbrante.

Vildoza con mayor confianza y habilidades de juego y velocidad las cuales le saca el jugo. Fjellerup con una excelente semifinal pensando en un recambio fino allí y García esperando tener mayor regularidad para no sufrir. Esa es la versión nueva que aparece del campeón del Super 20. Habrá que ver como la traslada al plano Internacional y como regresa a nuestra Liga.