Victoria Turca en la Liga de Desarrollo

Por la Liga de Desarrollo, Argentino derrotó a Boca Juniors 103 a 98. Mañana martes enfrentarán a San Lorenzo de Almagro.

Resultados LNB

Anoche

Ferro 78 vs Estudiantes (C) 72

Peñarol de Mar del Plata 97 vs La Unión de Formosa 82

Atenas de Córdoba 77 vs Libertad de Sunchales 69

Hoy

21.30 Gimnasia vs Quimsa

Regatas vs Weber Bahía

Martes 28

20 Obras vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Libertad

Miércoles 29

21 Platense vs Boca

21.30 Argentino vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 30

22 Obras vs Atenas (Cba)

Viernes 31

20 Libertad vs San Lorenzo

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

22 Quimsa vs Peñarol

Sábado 1

21 Hispano vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Argentino

Fixture Turco

Enero 2020

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión