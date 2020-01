Falleció Kobe Bryant, al estrellarse su helicoptero

El exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant falleció hoy a los 41 años al estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a al menos otras cuatro personas en la localidad de Calabasas, en California.

La noticia, confirmada por el portal estadounidense TMZ, rápidamente se propagó a través de las redes sociales y conmocionó al mundo del deporte.



Bryant se transformó en leyenda de Los Angeles Lakers, con quien logró cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), además de haber sido 18 veces elegido en el All-Star durante sus 20 años de carrera en la mejor liga de básquetbol del mundo.

"Cinco personas confirmadas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero en #Calabasas. Investigación en curso", publicó la Policía de Los Angeles en su cuenta oficial de Twitter.

"No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda", publicó el capitán de la Selección argentina Luis Scola, uno de los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales.