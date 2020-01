Argentino recibe esta noche a Boca Juniors

Argentino de Junín tiene esta noche una parada brava ante Boca Juniors en su retorno a “Las Morochas” luego de la gira mesopotámica.

Boca tiene un muy buen plantel que le pemite, hoy por hoy, estar entre los diez mejores equipos de la Liga Nacional de Básquetbol 2019/2020.

Juegan desde las 21.30 y dirigen los árbitros santafesinos Juan Fernández y Fabio Alaniz y el cordobés Sergio Tarifeño.

Hoy también juegan:

A las 20, Ferro vs. Estudiantes (C).; a las 21 horas, Peñarol de Mar del Plata vs. La Unión de Formosa; y a las 21.30, Atenas de Córdoba vs. Libertad de Sunchales.

Lunes 17

21.30, Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa; y Regatas vs. Weber Bahía.

Martes 28

20 Obras vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Libertad

Miércoles 29

21 Platense vs Boca

21.30 Argentino vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Peñarol

Jueves 30

22 Obras vs Atenas (Cba)

Viernes 31

20 Libertad vs San Lorenzo

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa vs Weber Bahía

22 Quimsa vs Peñarol

Sábado 1

21 Hispano vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Argentino

Fixture Turco

Enero

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/02 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión