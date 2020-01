Ciclista Juninense se rehabilitó ante Quilmes

Ciclista Juninense pudo ganar en 2020. Salió de perdedor ante Quilmes de Mar del Plata, a quien le ganó de punta a punta por 98 a 77.

Bien Ciclista en el arranque aprovechando los errores oponentes y los baches que produjo cuando recambió jugadores producto de un equipo demasiado corto.

Por eso se puso arriba en el primer cuarto 19-15, apuntalado por un fuerte juego externo con Julián Molares (2 triples) y Diego Álvarez Paz.

Quilmes fue Merlo-dependiente para llegar al gol (8 de los 15) y lo padeció cuando se tomó un descanso.

En el segundo cuarto ambos mejoraron la puntería pero no la defensa. 27-23 para Ciclista con un tremendo pasaje de Diego Álvarez Paz (3 triples, 2 simples). Del otro lado, Jeffrey Merchant (1 triple, 3 dobles), Merlo y De la Fuente fueron los mejores para un primer tiempo de 46-38.

Ciclista logró sostenerse ganador en el juego durante el tercer cuarto porque mantuvo la media de goles por encima de los 20.

En este contexto tuvo sustento con una buena tarea del Pulga Carabajal (2 triples, 1 doble, 1 simple) y el Vasco Arrascaete (3 dobles).

De la Fuente y Merchant sacaron la cara por Quilmes, que siempre corrió de atrás.

Nada que hacer para el Cervecero en el último cuarto. Ciclista se lo llevó puesto. Jugó inteligente, adentro de la pintura, para Jeremiah Curtis (5 dobles) que se hizo un pic-nic con la defensa visitante. Antes la había roto Ignacio Colsani (4 dobles).

El Viernes 31 llega Parque Sur al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Deportivo Norte 73 vs Rivadavia (Mza) 67

Independiente (Sde) 65 vs Unión (Sf) 74

Hoy

20.30 Estudiantes (Ola) vs Quilmes

21 Central (Ceres) vs Barrio Parque

21.30 Petrolero vs Atenas

Domingo 26

20 Ameghino vs Rivadavia (Mza)

21 San Isidro vs Oberá Tc

21 Balsuar Tiro Federal vs Barrio Parque

21 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Central Entrerriano vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Villa Mitre