Ciclista desea volver a ganar hoy, frente a Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense va por el triunfo esta noche desde las 21.30 ante Quilmes de Mar del Plata, equipo donde milita Álvaro Merlo, en un duelo histórico.

El verdirrojo juega con la necesidad de ganar para salir del fondo, mientras que el “cervecero” (que armó un equipo caro) también está siendo irregular y quiere llevarse algo de la gira.

Se confirmó, además, que Kieston Stanfield no volverá al CCJ. Se había complicado el tema de los vuelos, pero el extranjero optó por otra opción y su entorno confirmó que no regresa a Junín.

Así las cosas, Ciclista se complica: está jugando con una ficha extranjera menos y además, Jeremiah Curtis no es el típico pivot que el equipo necesita. Ante Parque Sur, Ciclista sufrió la falta de rebotes.

Según trascendió, la dirigencia de Ciclista habría averiguado por Adriano Alvez, brasileño cortado por el técnico juninense Eduardo “Chiche” Japez en Estudiantes de Concordia.

Es un pivote de 2,08 metros de altura y 143 kilos de peso, nacido el 31 de marzo de 1995 en Osasco (San Pablo).



Hoy jugarán además

Desdelas 21.30, Deportivo Norte vs. Rivadavia de Mendoza y Centro Español vs. Villa Mitre: y a las 22, Independiente (Santiago del Estero) vs. Unión de Santa Fe.