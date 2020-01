Argentino visita a Comunicaciones de Corrientes

Argentino se presenta esta noche en Mercedes, Corrientes. Es el segundo partido de la gira mesopotámica y choca ante Comunicaciones, uno de los mejores equipos de la categoría.

Entonado por la victoria de antenoche en Concordia, el Turco buscará extender la racha en un reducto complicado.

Dirigen desde las 21 el capitalino Fernando Sampietro, el chaqueño Sebastián Vasallo y el santafesino Gonzalo Delsart.





Hoy

21 Comunicaciones vs Argentino

Mañana

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Domingo 26

20 Ferro vs Estudiantes (C)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

Lunes 17

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Martes 28

20 Obras vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Libertad

Miércoles 29

21 Platense vs Boca

21.30 Argentino vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Peñarol



Fixture Turco

Enero 2020

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.