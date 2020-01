Argentino ganó un juego clave en Concordia

Argentino se sobrepuso a la presión del local (que debía ganar sí o sí este partido y no pudo) y a los vientos esmeriladores de turno. Hizo todo bien y ganó un juego importantísimo en Concordia, Entre Ríos, ante Estudiantes por 72 a 64.

Fundamentalmente la defensa de los tres primeros cuartos fue impecable, cortando la circulación de la bola y anulando el tiro de los jugadores claves.

Además, ofensivamente, recuperó tres jugadores que venían con bajo rendimiento. Slider, Burgos y Mariani, que fueron claves acoplándose a un buen trabajo colectivo. Inclusive Anthony Kent recuperó volumen de juego y fue importantísimo en ambos cristales.

El partido

Argentino comenzó a soltarse después de los primeros cinco minutos, donde encontró gol de la mano de su capitán, Juan Cangelosi (2 triples, 1 doble) y sacó una ventaja de 15-8 que obligó al local a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Pero ni el parate pudo hacer reaccionar a Estudiantes que no encontró manera de perforar la defensa Turca.

Argentino no se movió del libreto. Hasta apareció Anthony Kent con una volcada y Jonatan Slider cerró el partido con una corrida y un doble ya sin nada de tiempo en el cronómetro de juego: 13-20.

Sin variación de juego para el segundo cuarto, Argentino, firme y solidario en defensa, dejó a su rival en 11 goles.

Y en la ofensiva metió todo lo que tiró. Ideal.

Apareció Valentín Burgos (2 triples-2 dobles) que se sumó a un “endemoniado” Jonatan Slider (2 triples, 1 doble) para otro contundente parcial de 11-16 (24-46 al cierre del primer tiempo).



Transición para el tercer cuarto (17-15) que mantuvo arriba al Azul 41-61 con dos grandes aportes de Jonatan Slider y Federico Mariani y le dio aire para aguantar la remontada final de Estudiantes.

Es que Estudiantes presionó sobre la salida Turca en el último cuarto y “ganó” alguna pelota dividida para sacudir la canasta de la mano de Chadrack Lufile (1 triple, 4 dobles, 1 simple).

De 24 que llevaba Argentino, Estudiantes achicó a 7 los números, pero igual fue jugando contra reloj. No había tiempo físico para el batacazo.

Argentino tuvo paciencia en el cierre, rotó la pelota y jugó interno para Anthony Kent (3 dobles, 1 simple) que respondió con acierto.

El Turco hizo todo bien y ganó un juego de punta a punta en un reducto sumamente difícil. Mañana visita a Comunicaciones, en Corrientes.

Anoche

San Martín 85 vs Obras 66

Hoy

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano

Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber BahÍa vs La UniÓn Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Domingo 26

20 Ferro vs Estudiantes (C)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

Lunes 17

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Martes 28

20 Obras vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Libertad

Miércoles 29

21 Platense vs Boca

21.30 Argentino vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Peñarol

Fixture Turco

Enero

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión