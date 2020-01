Argentino visita a Estudiantes de Concordia

Argentino se presenta esta noche en Concordia (formalmente San Antonio de Padua de la Concordia), donde desde las 21.30 visita a Estudiantes en un partido clave de equipos necesitados.

Los árbitros que controlarán el cotejo no son del nivel de los que vemos en Junín. Dirigen los capitalinos Leandro Lezcano-Rodrigo Castillo y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Todo muy complicado para Argentino que necesita ganar para reacomodarse en la tabla posicional.

Regatas ganó un partidazo

En un gran partido, por momentos de resistencia por el agobiante calor, Regatas Corrientes superó a Obras Sanitarias por 92 a 86. El goleador del juego fue Adonys Henriquez, con 22 puntos, pero la figura de la cancha fue Martín Fernández, autor de 16 puntos (4/6 en triples).

Regatas comenzó dominando el partido gracias a un efectivo Henriquez (11 puntos hasta aquí, incluido tres triples), al punto que tomó brechas que luego se consolidó en 11 puntos, 22 a 11, a los 7 minutos, con un doble de Saiz.

Sin embargo tras el minuto de Martínez, y con una banca activa (11 puntos en el cuarto), Obras hizo un parcial de 14 a 6, para cerrar el primer cuarto sólo por tres puntos abajo: 28 a 25.

El buen andar de Obras continuó en el segundo capítulo, al punto que dejó las cosas 30 a 29 con simples de Serres, a los dos minutos y fracción. Pero Regatas ajustó la defensa y con la aparición de Arengo, en un momento clave con cinco puntos seguidos (incluido un triple), el local pasó a ganar 41 a 32, a los 6 minutos, con un doble de Quinteros.

No obstante el partido ya estaba parejo y con un triple de Montero, Obras dejó las cosas 46 a 41 al cierre del primer tiempo.

Arrancó mucho mejor Obras el tercer cuarto, al punto que con sendos triples de Valussi y Montero, empató el match en 51 puntos, promediando el parcial. Regatas ganó tranquilidad en los libres de Ramírez Barrios y en buenas defensas, que le permitieron puntos rápidos, con la aparición nuevamente de Henriquez, y el local se alejó 61 a 52 a los siete minutos, con un doble de Arengo.

Pero el encuentro ya era una batalla de resistencia por el sofocante calor, y Obras lo cerró mejor con un doble y adicional de Fernando Zurbriggen para dejar las cosas 65 a 61.

Con un doble de Barber, Obras pasó por primera vez al frente en el marcador, 66 a 65 a los dos minutos del último parcial. Fue el momento de Fernández que con tres triples consecutivos dejó al local 79 a 71 promediando el cuarto.

Pero desde el otro costado aparecieron los triples de los hermanos Zurbriggen (Fernando -2- y Alejandro -1-), dejando el marcador 84 a 77, a los seis minutos y fracción.

El encuentro parecía encaminarse a una definición infartante y espectacular, pero en Regatas apareció un bombazo clave de tercera dimensión y después dos libres de Ramírez Barrios, para que el local se aleje en el marcador 88 a 77, con un doble en contraataque de Henriquez, con dos minutos por finalizar, que fueron determinantes para el triunfo por 92 a 86.

La síntesis

Regatas (92): Leandro Vildoza 2, Paolo Quinteros 11, Adonys Henriquez 22, Fabián Ramírez Barrios 13, y Javier Saiz 8 (FI); Anthony Smith 5, Martín Fernández 16, Juan P. Arengo 3, y Juan P. Corbalán 12. DT: Lucas Victoriano.

Obras (86): Pedro Barral 11, José Montero 14, Alejandro Zurbriggen 8, Luca Valussi 10, y Louis Barber Raven 13 (FI); Fernando Zurbriggen 18, Francisco Barbotti 3, Lautaro Berra 2, Juan P. Venegas 2, y Emiliano Serres Donato 5. DT: Gregorio Martínez. Parciales: 28/25, 46/41 (18/16), 65/61 (19/20), y 92/86 (27/25). Árbitros:Diego Rougier, Javier Mendoza, y Raúl Sánchez. Cancha: “José Jorge Contte” del Club de Regatas Corrientes.

Hoy

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino

22 San Martín vs Obras

Miércoles 22

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano

Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Domingo 26

20 Ferro vs Estudiantes (C)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Argentino vs Boca

21.30 Atenas (Cba) vs Libertad

Lunes 17

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa

21.30 Regatas vs Weber Bahía

Martes 28

20 Obras vs Estudiantes (C)

21 Instituto vs Libertad

Miércoles 29

21 Platense vs Boca

21.30 Argentino vs San Lorenzo

21.30 San Martín vs Weber Bahía

22 Olímpico vs Peñarol

Fixture Turco

Enero 2020

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto.<

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión