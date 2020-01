El Verdirrojo visitará a Parque Sur

Ciclista Juninense tiene otra partida brava este lunes, cuando desde las 21.30 visite a Parque Sur a la vera del Río Uruguay. Detalle:

Anoche

Ameghino 94 vs Balsuar Tiro Federal 63

Centro Español 88 vs Deportivo Viedma 84

Villa Mitre 107 vs Estudiantes (Ola) 86

Hoy

21 Sportivo América vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

Domingo 19

21 San Isidro vs Echagüe

21 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

22 Villa Mitre vs Rocamora



Lunes 20

21 Sportivo América vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Ciclista

Martes 21

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Oberá Tc vs Salta Basket

21.30 Atenas vs Rocamora

Enero para Ciclista

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano