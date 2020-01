Utah Jazz y Memphis Grizzlies, con seguidillas de victorias

Utah Jazz llegó a su décima victoria consecutiva anoche al imponerse en condición de visitante 118 a 107 frente a Brooklyn Nets. De esta manera, saltó por unos momentos al segundo puesto del Oeste en soledad. Los 13 puntos de diferencia en el primer tiempo fueron esenciales para llevarse la victoria.

Joe Ingles apareció en una parada brava con seis triples en ocho intentos para un total de 27 tantos, siendo el líder anotador del equipo de Salt Lake. Donovan Mitchell regresó tras un resfrío y demostró estar mejor que nunca: 25 unidades (3-6 en T3), mientras que en el poste bajo dominó el francés Rudy Gobert con 22 puntos y 18 rebotes.

Brooklyn contó con otro partido muy bueno de Kyrie Irving, quien está haciendo lo posible por mantener al equipo en posiciones de Playoffs. Anoche marcó 32 unidades y dio 11 asistencias para ser el jugador más destacado del equipo y del encuentro. Spencer Dinwiddie quedó detrás del ex Cavs y Celtics con 17 puntos y cinco pases gol.

Memphis Grizzlies también tiene motivos para festejar. Llegó a su sexto éxito al hilo al hacerse fuerte en el FedEx Forum ante un equipo candidato como Houston Rockets, con lo cual sigue octavo en el Oeste. Lo batió 121 a 110 con un muy buen último cuarto para alejar posibles problemas. Los texanos, en cambio, cayeron a la quinta colocación del Oeste.

El impacto del novato Ja Morant ha sido relevante desde comienzo de temporada. El sustituto de la leyenda Mike Conley acabó como goleador con 26 puntos (10-11 en TC), además de repartir ocho asistencias y tomar cinco rebotes. Dillon Brooks fue letal con seis triples para finalizar como escolta del armador con 24 tantos. Jonas Valanciunas, por su parte, integró el top 3 de anotadores con 19 unidades (8-14 en TC) y seis recobres.

Sin Russell Westbrook, Houston se le hizo muy cuesta arriba. James Harden estuvo prácticamente solo anoche. Registró 41 tantos (cinco tiros externos anotados, dio seis asistencias y capturó seis rebotes. Eric Gordon regresó a su puesto de sexto hombre y cerró con 23 unidades. Además, Clint Capela registró un doble-doble gracias a 16 puntos y 16 recobres.

Indiscutible líder

Milwaukee Bucks casi no requirió ningún esfuerzo anoche en el Fiserv Forum para deshacerse de New York Knicks por 128 a 102. En todo momento controló las acciones. Tuvo tres cuartos a puro gol con el que hizo la diferencia necesaria para no sufrir. Sigue como líder de la Conferencia Este con casi ocho juegos de distancia sobre Boston Celtics, su principal perseguidor.

El camino a la cuarta victoria consecutiva fue liderado por el MVP vigente, Giannis Antetokounmpo, quien acabó con 37 unidades (12-17 en tiros de campo), nueve asistencias y cuatro rebotes. Khris Middleton, con 17 tantos (67% de acierto en TC), y el turco Ersan Ilyasova, con 14 puntos y siete recobres, culminaron detrás del griego.

Julius Randle volvió a ser la mejor respuesta ofensiva del equipo. El ex Lakers y Pelicans registró 25 puntos y 15 rebotes en la caída. R.J. Barrett también viene subiendo su nivel: anoche hizo 22 tantos con 5-7 en triples y ocho rebotes. Bobby Portis también aportó 20 unidades más.