Argentino recibe a San Martín de Corrientes

Argentino buscará esta noche la rehabilitación en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 21.30 reciba la visita de San Martín de Corrientes.

En el quinteto correntino juegan dos ex valores Turcos. Se trata de Gastón García y Emiliano Basabe.

Viene de perder en Capital

San Martín perdió en Capital ante Platense anteanoche por 93 a 75. San Martín perdió en Capital ante Platense antenoche por 93 a 75.

El triunfo Calamar fue de punta a punta en “El Templo del Rock”.

Fruto de ello fue la intensa defensa individual que propuso y la eficacia que tuvo en sus lanzamientos (terminó con 55% de efectividad en tiros de campo, entre ellos 41% en triples). Con sólo tres jugadores en doble dígito, le alcanzó para sacarse de encima a un oponente que, ahogado por la intensidad y falto de ideas, dependió en demasía de arrestos individuales de sus jugadores de rol porque las figuras no pesaron.

En el inicio ambos estuvieron erráticos y, aunque tomaron tiros cómodos, fallaron. El visitante tardó casi cuatro minutos en abrir el marcador con un triple de Emiliano Basabe (3 de sus 5 puntos) y al de él le siguieron dos más de Jonathan Machuca (6 de sus 9) que le posibilitó sostenerse en el resultado.

El local, por su parte, movió mejor la pelota y llegó varias veces abajo del cesto sin oposición. Cuando el aro se les abrió a ambos, Tyron White (10 de sus 25; 7 rebotes) respondió los bombazos del Santo y encestó tres que dejaron a su equipo arriba por una unidad al cierre del primer cuarto (19-18).

El Calamar jugó mejor y lo plasmó en el segundo segmento. Con una intensa defensa individual, pudo contraatacar en velocidad y, cuando no, lastimó compartiéndose el balón. En ese contexto, seis jugadores marcaron en ese rato y se alejó primero a ocho unidades y después a once.

White (5) siguió intratable y, en el perímetro, Facundo Vázquez (5 de sus 9) y Pablo Bruna (sus 4) condujeron y asistieron a Miguel Ruiz (5 de sus 8; 11 tableros y 4 asistencias). El elenco de Diego Vadell dependió de sus sustitutos. Matías Solanas (7) fue el único certero adelante e intenso atrás mientras que en el cierre lo ayudó Sebastián Acevedo (4 de sus 7; 5 recobres), su elenco mejoró y terminó el primer tiempo a sólo nueve (42-33).

En la reanudación el equipo de Alejandro Vázquez fue voraz en defensa, contraatacó en velocidad y con un parcial de 10-2 se escapó a 17 (52-35). Con la misma receta y muy fino adelante porque falló muy pocos lanzamientos, estiró su ventaja hasta los 24 con Diez (9 de sus 13; 13 rebotes) efectivo en la pintura.

Lucas Goldemberg en la línea de libres (4) y Saglietti desde los 6,75 metros (8 de sus 20 con dos triples). Sin embargo, San Martín reaccionó con algo de orgullo de la mano de Gastón García (4 de sus 8) y logró una racha de 7-0 que lo llegó a acercar a 14 aunque la distancia terminó en 17 (69-52) después de treinta minutos.

En el último cuarto los correntinos intentaron reaccionar en los primeros minutos, pero después de un 8-2 volvieron a aparecer White (8) y Saglietti (5), la ventaja a su favor volvió a los 20 y el Calamar encaminó una clara victoria 93 a 75 de principio a fin.

Para ello, fue clave la efectividad (tenía 76,5 puntos por duelo y marcó 93) en ataque y cómo defendió porque en casi todo el transcurso complicó la ofensiva de un rival al que le costó jugar en conjunto, no tuvo en una gran noche a sus figuras y se mantuvo por arrestos individuales.

Fue la sexta victoria del club de Vicente López en la Liga Nacional que le permitió escalar posiciones en la tabla en la que acumula un récord de 6-7 previo a su visita a Ferro en el Héctor Etchart el próximo jueves, jornada en la que también se presentará San Martín (quedó 7-5) ante Argentino en el Fortín de las Morochas en Junín.

Síntesis

Platense (93): Pablo Bruna 4 (x), Alejandro Diez 13, Marcos Saglietti 20, Miguel Ruiz González 8, Tyrone White 25 (FI); Federico Copes 0, Daniel Dingle 2, Brandon Szlaien 3, Alejandro Pappalardi 2, Facundo Vázquez 9, Néstor López, Lucas Goldemberg 7. DT: Alejandro Vázquez.

San Martín (75): Jonathan Machuca 9, Jon Cristopher Fuller 12, Iván Basualdo 4, Brain Fizpatrick 2, Emiliano Basabe 5 (FI); Gastón García 10, Tomás Zanzottera 9, Rolando Vallejos, Franco Méndez 2, Deion Mc Clenton 8, Sebastián Acevedo 7, Matías Solanas 7. DT: Diego Vadell.

Parciales: (19-18), (42-33); (69-52), (93-75). Árbitros: Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Ariel Rosas. Estadio: El Templo del Rock (Capital Federal).

