Llegó Jeremiah Curtis, el reemplazo de Amir Warnock

Ciclista Juninense ya cuenta con el reemplazo de Amir Warnock. Se trata del pivot Jeremiah Curtis, de 23 años y 2 metros de estatura.

Es la primera salida que hace al exterior.

El último antecedente de Curtis fue en la Universidad de Montevallo (NCAA), y promedió 6.7 puntos y 4.3 rebotes en 28 partidos jugados.

La comisión directiva y el cuerpo técnico encabezado por Fabricio Salas habían quedado muy disconforme con el rendimiento y la actitud de Warnock en los últimos partidos.

Recordemos que el Verdirrojo ganó 2 de sus últimos 3 encuentros en el Torneo y quiere conseguir nuevamente un pasaje a play-off.

Stanfield aún no llegó

El que todavía no está entrenando con el plantel es Kienston Stanfield, que terminó jugando muy bien y fue una pieza fundamental en el equipo verdirrojo. No se sabe a ciencia cierta por qué aún no llegó y es un tema que preocupa a la cúpula dirigencial. ¿Vendrá un recambio por él?

Finalmente, debuta el 17 de enero

Ciclista Juninense no jugará el primer partido del 2020 en Chivilcoy. Sucedió que la cancha del club Colón –donde Racing hace las veces de local- tiene el piso flotante en reparación y no está en condiciones para jugar. De común acuerdo entre ambas entidades el partido se pasó para el jueves 19 de marzo. Por lo tanto el debut de Ciclista este año será el viernes que viene en nuestra ciudad, en oportunidad de recibir la visita de Del Progreso de General Roca (Río Negro).

Hoy

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

Mañana

21 Quilmes vs Centro Español

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Central (Ceres)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

Miércoles 15

21 Unión (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

21.30 Rocamora vs Central Entrerriano

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

21.30 Racing (Ch) vs Del Progreso

Jueves 16

21 Echagüe vs Barrio Parque

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

22 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

Viernes 17

21.30 Ameghino vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Ciclista vs Del Progreso

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma

22 Villa Mitre vs Estudiantes (Ola)

Sábado 18

21 Sportivo América vs Unión (Sf)

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

Domingo 19

21 San Isidro vs Echagüe

21 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

22 Villa Mitre vs Rocamora

Lunes 20

21 Sportivo América vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 Parque Sur vs Ciclista

Martes 21

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Oberá Tc vs Salta Basket

21.30 Atenas vs Rocamora

Enero para Ciclista

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

19/3 (V) Racing Chivilcoy

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.