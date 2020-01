Argentino recibe esta noche a Comunicaciones

Argentino reanuda esta noche, desde las 21.30, su participación en la Liga Nacional de Básquetbol recibiendo la visita de Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

Comunicaciones es uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, dirigido por el ex entrenador Azul Ariel Rearte y tiene tres ex jugadores Turcos: Selem Safar, Chaz Crawford y Matías Bortolín.

Comunicaciones tiene esta noche doble garantía arbitral (cosa que Argentino nunca la tuvo en los anales de la historia liguera como visitante). Dirigen dos de los cinco mejores árbitros de la LNB: Juan José María Fernández (Santa Fe) y Fabricio Vito (La Plata), en compañía de Maximiliano Piedrabuena. Como comisionado técnico actuará el quilmeño Luciano Yamán.

Ganó Platense

Platense se llevó un partido increíble de visitante. Se impuso 67 - 66 ante Hispano en el Sur con Saglietti como héroe con el doble de la victoria. El local llegó a dominar pero contó con un cuarto final para el olvido que le sirvió en bandeja el juego al calamar. White debutó con 18 pts y Diez acompañó con 16 pts.

El inicio del juego arrancó muy parejo, quizás, Hispano arrancó un poco mejor en ataque donde hubo buen juego y varias asistencias (5 AS). En ese marco, lo mejor estuvo en las manos de Daniel Hure y Paletta. Ambos, sumaron 6 puntos y el capitán celeste obtuvo 2/2 en triples.

Por el lado de la visita, White fue el que más se destacó, aportó 11 puntos y fue el líder en ataque de Platense, que a base de posesiones largas siempre estuvo a tiro del marcador. Otro destacado fue Ale Diez con 5 puntos, jugando los diez minutos del primer cuarto. En un juego de paridad absoluta, Hispano llegó al primer descanso con una mínima ventaja de 20-18.

Faltando 4 minutos la ventaja era de 4 puntos a favor del local, pero Platense iba a cambiar el trámite del juego. Primero, Agustín Barreiro anotaba dos tantos y parecía de a poco sentenciar el encuentro, pero, en los últimos tres minutos Hispano no logró anotar y para colmo, también defendió mal. Cometió varias infracciones mandando a la línea a Ruiz Y White, y los jugadores que más habían brillado en el local empezaron a bajar considerablemente su nivel.

Faltando un minuto, el marcador era de 66 a 61, pero, un triple de Vázquez lo ponía a tiro a Platense y aspirar a ganar el juego. Posteriormente Hispano intentó anotar a través de Hure que falló su tiro y encima luego cometió una falta personal para mandar a White a la línea.

El nuevo extranjero de la visita anotó 1/2 y puso a Platense 66 a 65. Ante esto Javier Bianchelli pidió un tiempo muerto. Cuando retomó el juego, Hispano no engrano una buena ofensiva y Hure tuvo que tomar un tiro apresurado y obviamente fallado. A todo esto, faltando tan solo 15 segundos Saglietti marcó un doble que ponía a Platense al frente en el marcador luego de muchos minutos corriendo de atrás (66-67).

Atenas triunfó en el clásico

Atenas se llevó un duelo de lujo ante Instituto en suplementario. Fue 92 - 88 tras empatar en 77 tras una falta con mucha polémica que terminó en tres libres de Cuello. Baralle fue determinante con sus 23 pts y apariciones claves en el regular y extra. Lo acompañaron Arn (23 pts, 7 reb) y Robinson (16 pts). La visita con enormes altibajos y errores defensivos dependió de Davis (32 pts).

No había mejor manera de comenzar el 2020 que con un triunfo. Más del calibre del conseguido. En un partidazo que tuvo todos los condimentos, Atenas derrotó a Instituto por 92-88 en tiempo extra (77). El próximo domingo, en el Arena Carlos Paz, recibirá a Boca.

Ese último cuarto tuvo de todo, pero por sobre todo adrenalina. No se dieron ventajas. Movieron las piezas como en un tablero de ajedrez buscando la que en el momento parecía ser la mejor opción.

Atenas se adelantó 72-71 a 3m59 con triple de Nicolás Zurschmitte; y luego bomba de Baralle para estirar las cifras 75-71 con 1m30. Nada terminó ahí. La visita acercó cifras y una falta en mitad de cancha restando 3s le dio tres tiros a los de alta Córdoba, con lo que igualaron las acciones en 77 y todo se fue a alargue.

Y en el tiempo extra el duelo cordobés terminó siendo una locura. Pudo ser para cualquiera de los dos, aunque el griego fue el más fuerte de la cabeza y el que mejor supo cerrarlo. Fue una gran victoria ante Instituto por 92-88 para arrancar de la mejor manera este 2020.

Cómo sigue

Hoy

21 Instituto vs Boca

21.30 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 11

22 Ferro vs Platense

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Domingo 12

20 Obras vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Regatas

22 Atenas (Cba) vs Boca

Lunes 13

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

Jueves 16

21.30 Argentino vs San Martín

22 Ferro vs Platense

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Sábado 18

21 Weber Bahía vs Olímpico

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

Domingo 19

21.30 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Obras

Lunes 20

21 Comunicaciones vs Hispano

22 Peñarol vs Olímpico

Martes 21

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino

22 San Martín vs Obras

Miércoles 22

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano



Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Fixture "Turco"

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión