Argentino, con el objetivo de mantener la localía

Argentino comenzará el 2020 con dos juegos de local muy importantes para sus aspiraciones. Mañana viernes va a recibir a Comunicaciones, el irregular equipo dirigido por el ex Turco, Ariel Rearte. Por su parte, el jueves 16, enfrentará a San Martín de Corrientes, que tiene en sus filas a Gastón García y Emiliano Basabe, dos jugadores de buen paso en el Azul.



Importante la localía

Si el primer objetivo es mantener la categoría, es muy importante hacerse fuerte de local. Y Argentino lo hizo en 2019. Pero lo más destacado será hacerlo ahora, donde se definen posiciones. La temporada pasada, Argentino tuvo un comienzo muy flojo en la Liga, y cambio de técnico mediante, hizo un sprint final inolvidable y pudo salvarse del descenso. Por eso no debe relajarse, las rectas finales son muy intensas.



¿Cómo está el equipo?

A diferencia de otros años, Argentino no tocó el equipo. Lo armó bien desde el comienzo. Es cierto que el nivel baja en la ruta, pero por ahora están cumpliendo con creces. Y así lo manifiesta Huarte: "Esperemos seguir teniendo este rendimiento, no sólo en resultados, también en el nivel de básquet. Eso pretendemos, jugar en equipo y bien. Saber elegir el momento de cada jugador, nos hicimos muy fuertes de local". Asimismo, el juninense fue claro: "Tenemos algunas irregularidades, desconcentraciones que no nos podemos permitir. Si sacamos 10 o 15 puntos tenemos que sacar más diferencia, no relajarnos. Hay equipos de mucha jerarquía, tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber para qué estamos en esta Liga”.



Ganó San Lorenzo

San Lorenzo se deshizo de Boca en un juego infartante como local. Venció al xeneize 68 - 66 tras un fatídico comienzo de juego en gol e ideas donde la visita llegó a ganar por 16 pts. El elenco de Néstor García levantó en el tercer cuarto y se lo llevó en un final para cualquiera. Aguirre (16 pts, 7 reb, 5 asist) y Williams (10 pts, 15 reb, 2 tapas) las figuras.

Boca tuvo la última oportunidad para quedarse con el juego en las manos de Aguerre que con un segundo tuvo un lanzamiento en sus manos que apenas rozó la red y que le permitió a San Lorenzo festejar en casa. Esta vez en el primer juego de 2020, venciendo 68-66, con bajos porcentajes en lanzamientos de campo (22/70 y perdiendo la lucha en la zona interna (24-44).



Regatas, más que Libertad

Regatas mostró otra imagen y mayores variantes para ganar en casa y subir posiciones. Superó a Libertad 92 - 82 con un gran trabajo colectivo y ofensivo de la mano de Quinteros con 19 pts y Ramirez Barrios (16 pts, 8 reb, 4 asist) además de Gallizzi con 15 pts. El tigre volvió a fallar atrás y sigue último.

Siempre en un plano de marcada paridad, Regatas siguió controlando el marcador al inicio del último parcial. A los dos minutos y fracción, con un rebote ofensivo y gol de Fernández, el local se alejó 72 a 59, pero Libertad nunca dejó que el local cierre el juego. Sin embargo el reloj comenzó a ser un aliado clave de los correntinos que comenzaron a controlar el juego con un goleo repartido (cuatro jugadores en doble digíto) y así estampar la primera victoria del año por 92 a 82.

Programa

Hoy

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad

Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 11

22 Ferro vs Platense

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Domingo 12

20 Obras vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Regatas

22 Atenas (Cba) vs Boca

Lunes 13

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

Jueves 16

21.30 Argentino vs San Martin

22 Ferro vs Platense

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Sábado 18

21 Weber Bahía vs Olímpico

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

Domingo 19

21.30 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Obras

Lunes 20

21 Comunicaciones vs Hispano

22 Peñarol vs Olìmpico

Martes 21

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino

22 San Martín vs Obras

Miércoles 22

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano

Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano

Fixture Turco

Enero

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión.