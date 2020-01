Hispano Americano recibe a Platense

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, esta noche Hispano Americano recibe en Río Gallegos la visita de Platense. Los dos necesitan sumar para salir del fondo de la tabla posicional.



Washington, el nuevo extranjero de Boca

El receso por las fiestas ya quedó atrás. Las obligaciones que impone el calendario de la Liga Nacional en el 2020 están a la vuelta de la esquina y en Boca la idea es llegar de la mejor manera posible a la parte final de cara a los playoffs. Por eso el equipo de Narvarte tiene un foráneo nuevo en la búsqueda de fortalecer su plantel y alargar la rotación.

El ala pivot estadounidense Kyle Washington ya entrenó con sus nuevos compañeros y será parte del Xeneize en la continuidad del certamen.

El jugador, que mide 2,06 metros y tiene 26 años, registra paso por dos importantes universidades de los Estados Unidos (North Carolina State y Cincinnati) y antecedentes profesionales en Turquía y en la NBA G League.



Ascanio, afuera en Estudiantes

La dirigencia y cuerpo técnico de Estudiantes de Concordia le han comunicado a José Ascanio que no será tenido en cuenta para disputar el último trayecto de la Liga Nacional de Básquet. El oriundo de Venezuela disputó 13 partidos con la camiseta del “Verde” en los que tuvo un promedio de 5.2 en puntos y 4.2 en rebotes.

Por una decisión institucional el ala pivot de 23 años ha dejado de pertenecer a Estudiantes y su futuro estará en la Liga Argentina ya que vestirá la camiseta de Atenas de Carmen de Patagones. El equipo “Griego” tendrá su primer desafío el próximo 9 de enero ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en donde debutará como técnico el villaguayense Diego Lifschitz.

Por otro lado, el elenco conducido por el juninense Eduardo Jápez, continúa con la puesta a punto para afrontar su primera gira del 2020 que será por Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Buenos Aires. Estudiantes el 11 de enero tendrá su primer juego del año ante Gimnasia, luego competirá contra Hispano Americano el 13 y cerrará ante Boca Juniors el 15.

En cuanto a la logística de la gira, la delegación del elenco concordiense partirá el jueves 9 de enero de Concordia a Buenos Aires a las 21 hs para luego tomar un vuelo a Comodoro Rivadavia el 10 a las 4:15 am.



Hoy

21 Hispano vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad

Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 11

22 Ferro vs Platense

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Domingo 12

20 Obras vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Regatas

22 Atenas (Cba) vs Boca



Lunes 13

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

Jueves 16

21.30 Argentino vs San Martín

22 Ferro vs Platense

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión Fsa vs Obras

Sábado 18

21 Weber Bahía vs Olìmpico

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

Domingo 19

21.30 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Obras

Lunes 20

21 Comunicaciones vs Hispano

22 Peñarol vs Olìmpico

Martes 21

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino

22 San Martín vs Obras

Miércoles 22

21 Ferro vs Boca

21.30 Libertad vs Hispano

Jueves 23

21 Comunicaciones vs Argentino

Viernes 24

21 Weber Bahía vs La Union Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

21 Platense vs Hispano



Fixture Turco

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino.