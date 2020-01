Amir Warnock no vuelve a Ciclista

Tal como adelantara Democracia, Amir Warnock no va a ser de la partida en el 2020. Ciclista Juninense le confirmó que no sigue. Él que sí se suma hoy al grupo es Kiesgston Stanfield, que terminó jugando bien.

El cuerpo técnico, encabezado por Fabricio Salas, había terminado muy disconforme con el rendimiento y la actitud del norteamericano en los últimos partidos y es por eso que decidió este corte. Miguel Had, el presidente de la institución, está abocado a buscar el reemplazante, que deberá cerrarlo con rapidez ya que el 13 de este mes, el verdirrojo debuta en Chivilcoy ante Racing.

El equipo sigue entrenando

Con intensos dobles turnos, el equipo de Fabricio Salas sigue entrenando de cara a lo que será el comienzo de la Liga Argentina en el 2020. El objetivo es claro, tal y como el año pasado, Ciclista quiere jugar play-off, privilegio que está acostumbrado a lograr. Luego de suvisita a Chivilcoy, el verdirrojo tiene un juego de "más de dos puntos" con Del Progreso, el equipo dirigido por el juninense Daniel Jaule.