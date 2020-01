Silvana Schiavoni: “No hablamos con nadie”

En los últimos días del año pasado corrió la versión de que San Martín podría volver a participar del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, que organiza la Federación Bonaerense que preside el juninense Miguel Ángel Chami.

Al respecto, Democracia consultó a la titular sanmartiniana, Silvana Schiavoni, quien al respecto dijo: “No estamos hablando con nadie, desconozco de donde salieron los rumores”.

También acotó: “Faltan ocho meses para el provincial de clubes y puede pasar de todo. No sé, de acá a esa fecha, si estaremos en condiciones de participar. No se habló nada todavía en la comisión directiva”.

"Mística sanmartiniana"

Según datos de la institución, desde el lejano 1958, se viene concretando un hecho destacable desde el plano social .

Para comprenderlo, debemos intentar ubicarnos en aquellos tiempos donde los Clubes eran el patio de cada casa, donde las familias encontraban el espacio de esparcimiento a sus agobiantes jornadas de trabajo.

Y muy devotos de las celebraciones navideñas y de año nuevo, obviamente, el Club. Ese lugar que los contenía y brindaba el espacio de sosiego y alegría, no podía estar ajeno a las celebraciones.

Esencialmente, los Clubes eran una gran fábrica de amigos y por eso en el Club San Martín (que ya se hallaba ubicado en su actual calle Siria) cada 30 de diciembre (en realidad como sucedía casi todos los días) se juntaban espontáneamente a "jugar al básquet" y luego el infaltable "Asadito" y los recuerdos, por los momentos y miles de anécdotas compartidas.

Y aquí está, si se quiere, lo Místico, pues de generación en generación se ha venido sosteniendo (con más y con menos) y es así que el 30 de diciembre de 2019, los Sanmartinianos de todas las edades se convocaron y repitieron como todos los años el viejo y legendario ritual de "los partiditos"...con tablero electrónico y piso flotante, ahora, pero con las mismas “cortinas", "ganchos", "dribling" y "shamps", adaptados obviamente a los años que el deshojar del almanaque muestra en la vida de cada uno.

Desde la mítica Bahía Blanca o Santa Fe, La Plata o Tucumán se sorprenden en el mundo del básquet, cuando toman conocimiento de este suceso.

Este 30 de diciembre encontró desde Hugo Ochoa con sus 82 años, Mario Rico, Sergio Spichialli, Darío y Aníbal Sabelli, Martín Sofía, Miguel Rico, Alcides Schiavoni, Daniel Lares, Pablito Sofía, Fabio Forte, Marcelo Vaninetti, Bernardo Ochoa, Omar Dandrea, Marcelo Moreno, etc. A Hugo Ochoa hijo, Matías Pierrad, Sebastián Pavón, Silvio Racero, Juan Di Marco, Lelo Demichelli, Agustín Caresani, Leandro Canzoneta, Carlitos Maulini, Gonzalo Lagos, Fernando Lamelza, Marcelo Schiavoni, Luisito Francescutti y más; o llamadas desde lugares lejanos como la de Carlitos Gavazza por no poder asistir esta vez o hasta quienes representan al Club hoy y "los herederos" que vendrían a ser los pequeños hijos de 3 o 4 años que deambulando con una pelota , sin darse cuenta empezaban a ser parte de "La Mística Sanmartiniana".

Como siempre, se desborda en los buenos deseos personales , pero por sobre todo por el crecimiento de su Amado Club Gral. José de San Martín.