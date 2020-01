Ariel Ramos se sumará al Club Racing de Chivilcoy

El receso de fin de año trajo muy buenas noticias para Racing de Chivilcoy en la Liga Argentina de Básquet. El cuerpo técnico que encabeza Diego D’Ambrosio logró completar la ficha que el plantel tenía libre, y desde este jueves se sumará Ariel Ramos, un ala pivot de 2.02 metros de estatura nacido en la ciudad de Mendoza hace 24 años.

Ramos inició su carrera en las divisiones inferiores del Club General San Martín de Mendoza, tuvo un paso fugaz de seis meses en Regatas de Mendoza, luego emigró a Liniers de Bahía Blanca y después pasó a Weber Bahía, donde formó parte del plantel de la Liga Nacional “A” entre 2014 y 2017; en la máxima categoria también jugó en Ferrocarril Oeste (2017-2018), e Hispano Americano de Río Gallegos (2018-2019).

Actualmente estaba jugando en Libertad de Sunchales, entidad de la cual se desvinculó hace algunos días, tras haber jugado apenas ocho partidos de la presente edición de la Liga Nacional “A”, en la cual promedió 10.6 minutos, 2.8 puntos, y 2.4 rebotes por juego.

Ramos se sumará al trabajo de Racing desde el primer entrenamiento de 2020 (el jueves), con el objetivo de adaptarse rápidamente a los sistemas propuestos por el cuerpo técnico, donde sin dudas se transformará en una pieza valiosa para la rotación del juego interno, repartiendo el protagonismo con Joshua Morris, Santiago Barrales y Rodrigo Acuña.



Próxima fecha

La próxima fecha, el 9 de enero 2020, tiene esta programación prevista:

21 Echagüe vs Unión (Santa Fe)

21 Quilmes vs Racing (Chivilcoy)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

21.30 Atenas vs Central Entrerriano

22 Salta Basket vs Independiente (S.d. Estero)



Viernes 10

21.30 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Viedma vs Central Entrerriano

Sábado 11

21 Central (Ceres) vs San Isidro

21 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Del Progreso vs Petrolero

Domingo 12

20.30 Deportivo Norte vs Echagüe

21 Unión (Sf) vs Sportivo América

21 Villa Mitre vs Centro Español

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

Enero para Ciclista

13/1 (V) Racing Chivilcoy

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.