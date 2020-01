Gran actuación de Macarena Rosset en el San Giovanni

Con el doble de partidos que la última semana, nuestras chicas verán acción tanto en América como en Europa. La continuidad en Italia, sumada a la reanudación de algunas ligas, le darán vida a los primeros días del 2020.

El punto más flaco del calendario se vio la última semana. Tan solo ocho cotejos con argentinas interviniendo se dieron para despedir el 2019, en una ecuación que tuvo como resultado final un triunfo para las nuestras.

Todo inició el sábado, donde no hubo alegrías. En la Liga Femenina 1 española el Bembibre de Victoria Llorente no pudo de local ante el Araski; al tiempo que en la A2 italiana la suerte también fue esquiva.

Por la zona sur, el Magnolia de Carolina Sánchez no pudo con el Nico Basket; mientras que el San Giovanni de Macarena Rosset cayó ante el Faenza. En el segmento norte, el Marghera de Gisel Villarruel sucumbió ante el Sanga Milano y aún no conoció el triunfo.

Ya en domingo, el Famila Schio de Florencia Chagas se impuso de visitante ante el Bologna; mientras que en Canadá, Amaiquen Siciliano y Tamara Pinto, integrantes de la Bishops University que lleva adelante su clásico torneo de fin de año; no lograron superar a Windsor.

Por último el lunes, mientras que las Gaiters cerraron el torneo y el año en casa con otra derrota, la NJIT de María Victoria Fux en los Estados Unidos, cayó como visitante.

El repaso de la semana de nuestras embajadoras es el siguiente:



Sábado 28 de diciembre

Liga Femenina 1 (España): Bembibre 53–66 Araski

Victoria Llorente: Titular. Jugó 33 minutos, con 8 puntos (2/2 en libres, 3/9 en dobles, 0/4 en triples); 3 rebotes (1 en defensa), 1 asistencia, 1 tapa sufrida, 4 faltas, 1 recibida; con valoración de -2.

A2 (Italia): Magnolia 63-68 Nico Basket

Carolina Sánchez: Titular. Jugó 27 minutos, con 15 puntos (2/3 en libres, 5/8 en dobles, 1/3 en triples); 8 rebotes (2 en ataque); 2 asistencias, 2 pérdidas, 3 recuperos, 3 faltas, 1 recibida; con valoración de +18.



A2 (Italia): Marghera 54-64 Sanga Milano

Gisel Villarruel: Titular. Jugó 35 minutos, con 19 puntos (5/8 en libres, 4/5 en dobles, 2/9 en triples); 4 rebotes (1 en ataque); 5 asistencias, 2 pérdidas, 1 falta, 6 recibidas; con valoración de +20.

A2 (Italia): San Giovanni 62–67 Faenza

Macarena Rosset: Titular. Jugó 36 minutos, con 8 puntos (6/7 en libres, 1/5 en dobles, 0/1 en triples); 4 rebotes (1 en ataque); 4 asistencias, 4 pérdidas, 1 recupero, 4 faltas, 9 recibidas; con valoración de +12.