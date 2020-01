Sin televisión en enero

Argentino no tendrá pantalla chica en los partidos que dispute en el mes de enero. Al menos TyC Sports y Directv no lo incluyeron en el calendario.

El Turco arranca el viernes 10 recibiendo a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, como local. Detalle:

Próxima fecha

Martes 7/1

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 Regatas vs Libertad

Miércoles 8

21 Hispano vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad

Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 11

21 Weber Bahía vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (C)

21.30 La Unión Fsa vs Libertad

Domingo 12

20 Obras vs Comunicaciones

21 Olímpico vs Regatas

22 Atenas (Cba) vs Boca

Lunes 13

21 Hispano vs Estudiantes (C)

Martes 14

21 Platense vs San Martín

Miércoles 15

21 Boca vs Estudiantes (C)

21 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

Jueves 16

21.30 Argentino vs San Martín

22 Ferro vs Platense

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21.30 Libertad vs Atenas (Cba)

22 La Unión vs Obras

Sábado 18

21 Weber Bahía vs Olímpico

21.30 Estudiantes (C) vs Hispano

Domingo 19

21.30 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

21.30 Regatas vs Obras



Fixture Turco

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión

Televisados

Martes 07

22 San Lorenzo vs Boca (Tyc Sports)

Miércoles 08

22 Atenas (Cba) vs Instituto (Tyc Sports)

Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro (Directv)

Domingo 12

22 Atenas (Cba) vs Boca (Tyc Sports)

Jueves 16

22 Ferro vs Platense (Tyc Sports)

Viernes 17

21 Peñarol vs Gimnasia (Directv)

Lunes 20

22 Peñarol vs Olímpico (Tyc Sports)

Martes 21

22 San Martín vs Obras (Tyc Sports).