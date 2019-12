Peñarol comenzó a meter mano en el equipo

Peñarol hizo cirugía mayor en la estructura del equipo para este receso de fin de año, buscando mejorar mientras sigue poniendo a su cantera de jóvenes como protagonistas.

Su récord de 5 victorias y 7 derrotas no es para nada alarmante pero sí su forma de juego donde solo consigue un promedio de 76.3 puntos a favor (tiene 79.5 en contra). Para conseguir más gol en posiciones más naturales se deshizo de Mathew Shaw, el ala pivote que no será recordado por su paso en Mar del Plata. Shaw terminó con 7.4 pts y 3.0 rebotes en 27.0 minutos.

Además, también cortó al base Gabriel Belardo, un jugador explosivo con gol (12.6 pts) pero que jugaba en la posición de base. El entrenador Gabriel Piccato, junto a la dirigencia, prefirió redireccionar los dólares conseguidos en buscar un dos más natural, al tiempo que consiguió los servicios de un base argentino.

Juan Pablo Cantero, de reciente paso por el básquetbol portugués y también guaraní, regresa a la Liga Nacional luego de su paso por Atenas en la temporada 2017/2018 donde jugó semifinales del torneo, cayendo ante San Martín. En extenso diálogo con Pick and Roll, Cantero anticipó todas sus sensaciones en el regreso.

Finalmente, el club marplatense anunció hoy su última incorporación, el escolta Melvin Johnson (19/06/93, 1.89 mts), un norteamericano que desde los 23 años está en Italia jugando tres años en la segunda categoría y uno en Serie A. Forjado en la Universidad, jugando para Virginia Commonwealth Rams, se fue inmediatamente para Italia.

El nuevo extranjero de Peñarol llega para compartir el puesto con Tomás Monachi y Santiago Vaulet, siendo más natural su juego como escolta puro con Joaquín Valinotti y Juan Pablo Cantero en la base. Finalmente, la dirigencia y el cuerpo técnico siguen en la búsqueda de un tercer foráneo para completar el plantel en la posición del ala pivote.



Próxima fecha

Martes 7/1

21 San Lorenzo vs Boca

21.30 Regatas vs Libertad

Miércoles 8

21 Hispano vs Platense

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Jueves 9

21 San Lorenzo vs Ferro

21.30 San Martín vs Libertad

Viernes 10

21 Instituto vs Boca

21 Argentino vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Regatas



Fixture Turco

Enero 2020

10/01 Argentino vs Comunicaciones

16/01 Argentino vs San Martín Ctes.

21/01 Estudiantes vs Argentino

23/01 Comunicaciones vs Argentino

26/01 Argentino vs Boca Juniors

29/01 Argentino vs San Lorenzo

Febrero

01/02 Olímpico vs Argentino

03/02 Quimsa vs Argentino

05/05 Libertad vs Argentino

11/02 Argentino vs Ferro

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión