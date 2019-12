Amir Warnock seguiría en Ciclista Juninense

Anoche, según pudo averiguar Democracia, la comisión directiva de Ciclista estaba pensando en rescindirle el contrato al extranjero Amir Warnock, de bajo rendimiento los últimos partidos.

El entrenador Fabricio Salas tendría en carpeta algún reemplazante.

El plantel verdirrojo volverá a entrenar finalmente el viernes 3 de enero, en el “Coliseo del Boulevard”.

Próxima fecha

La próxima fecha, el 9 de enero 2020, tiene esta programación prevista:

21 Echagüe vs Unión (Santa Fe)

21 Quilmes vs Racing (Chivilcoy)

21.30 Balsuar Tiro Federal vs Deportivo Norte

21.30 Villa San Martín vs Ameghino

21.30 Atenas vs Central Entrerriano

22 Salta Basket vs Independiente (S.d. Estero)

Viernes 10

21.30 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 Deportivo Viedma vs Central Entrerriano

Sábado 11

21 Central (Ceres) vs San Isidro

21 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Del Progreso vs Petrolero

Domingo 12

20.30 Deportivo Norte vs Echagüe

21 Unión (Sf) vs Sportivo América

21 Villa Mitre vs Centro Español

21.30 Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

Enero para Ciclista

13/1 (V) Racing Chivilcoy

17/1 (L) Del Progreso

20/1 (V) Parque Sur

24/1 (L) Quilmes MdP

31/1 (L) Parque Sur

Febrero

03/2 (V) Dep. Viedma

05/2 (V) Atenas Patagones

09/2 (L) Estudiantes Olav.

13/2 (L) Rocamora

16/2 (V) Quilmes MdP

18/2 (V) Villa Mitre BB

22/2 (L) Racing Chivilcoy

25/2 (L) Central Entrerriano

29/2 (V) Del Progreso

Marzo

02/3 (V) Centro Español

04/3 (V) Petrolero

08/3 (L) Centro Español

13/3 (L) Gimnasia La Plata

15/3 (L) Dep. Viedma

22/3 (V) Rocamora

29/3 (V) Gimnasia La Plata

Abril

04/4 (V) Central Entrerriano.